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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

حسینی خبر داد:

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه لرستان برگزار می شود

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دانشگاه لرستان گغت: کرسی های آزاد اندیشی با محوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، دکتر سید محسن حسینی در سومین نشست اتاق فکر معاونت فرهنگی دانشگاه در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: کرسی های آزاد اندیشی با محوریت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود و برای جلوگیری از هر گونه تبعات احتمالی آن باید بستر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها فراهم شود.

وی از ابلاغ آیین‌نامه اجرای کرسی‌های آزاداندیشی از سوی وزارت علوم به دانشگاه های کشور خبر داد و افزود: هر جلسه پرسش و پاسخی که برگزار می‌شود به منزله اجرای کرسی‌های آزاداندیشی نیست و این کرسی ها در حوزه های مختلف علمی فرهنگی قابلیت اجرا دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان خواستار ارائه ایده‌های کاربردی در حوزه مسائل فرهنگی از جانب دانشجویان و اساتید شد و اظهار داشت: هدف از تشکیل اتاق‌های فکر، بهره‌مندی از ایده‌های فرهنگی اساتید و دانشجویان است.

حسینی ابراز امیدواری کرد که با ارتقاء مدیریت امور فرهنگی به معاونت فرهنگی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بتوانیم در حوزه مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها بهتر از گذشته عمل کنیم.

بنابر این گزارش در این نشست فعالان فرهنگی دانشجویی دانشگاه لرستان خواستار حذف بوروکراسی‌های اداری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، رسیدگی به مشکلات کانون‌های فرهنگی انجمن‌های علمی و نشریات دانشجویی و اجرای برنامه‌های فرهنگی خودجوش دانشجویی شدند.

کد مطلب 1198546

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