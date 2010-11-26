به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، موریتسیو مارونه عضو حزب محافظه کار نخست وزیر ایتالیا با مشاهده این که برخی از زنان مسلمان با پوشش کامل صورت در مقابل یک مدرسه ابتدایی در انتظار رسیدن کودکانشان هستند موجب شد که این درخواست از هیئت مدیره مدارس صورت گیرد.

مارونه با ادعای اینکه شناسایی این افراد بعنوان والدین حقیقی دانش آموزان دشوار است گفت: برخی مادران که کودکان خود را در مدرسه ابتدایی آلبرت سابین در تورین ثبت نام کرده اند با برقع و یا روبنده پس از اتمام ساعت تحصیلی بدنبال آنها می روند اما برای آموزگاران شناسیی این افراد غیرممکن است.

مارونه با ادعاهای کاذب درباره پوشش حجاب و پوشش کامل صورت از سوی برخی زنان مسلمان مدعی شد که برقع عامل کند شدن روند ادغام مهاجران در جامعه است.

در ماه سپتامبر سال جاری در مجلس عوام و لردان پارلمان ایتالیا دو لایحه مجزا با هدف ممنوعیت پوشش کامل صورت در ایتالیا ارائه شد.

همچنین در ماه سپتامبر فرانسه نیز به ممنوع کردن برقع رأی داد و از آن هنگام تا کنون زنان برقع پوش و زنانی که در محافل عمومی از روبنده استفاده کنند جریمه و یا حتی زندانی می شوند.

