شهردار تهران در پیاده کردن ایده های ترافیکی خود تنها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف طی سخنانی در مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک با تاکید بر این که انسان ها باید به جای خودروها محور قرار گیرند، اعلام کرد: تحقق این مهم در عمل راحت نیست و من در این زمینه آدم تنهایی هستم و کسی به کمکم نمی آید.

شهردار تهران در کنفرانس مهندسی ترافیک از ترافیک به عنوان یک تولید اجتماعی نام برد و ضرورت نگاه جامعه محور به موضوع پیچیده ترافیک را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و شهروندمحوری که راه اندازی خظوظ اتوبوس های تندرو و اجرای پیاده راه در محدوده بازار نمونه های آن است، اهدافی اند که از آن ها کوتاه نمی آییم.

جمعی از متخصصان حمل و نقل و ترافیک کشور در واکنش به سخنان شهردار تهران با استقبال از دیدگاه های جامع نگر، منطقی و انسانی و در عین حال تخصصی و اجرایی در نامه ای به وی اعلام کردند: جناب عالی در پیاده کردن دیدگاه «انسان محوری» به جای «خودرو محوری» تنها نیستید و متخصصان حمل و نقل در خدمت مدیریت شهری هستند.

"دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک" در روزهای دوم و سوم آذر ماه از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور بیش از یک هزار متخصص داخلی و خارجی در محل برج میلاد برگزار شد.

