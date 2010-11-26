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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

چمران:

تلفات تصادفات با تلفات جنگ‌ها برابر است

تلفات تصادفات با تلفات جنگ‌ها برابر است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم اختتامیه "دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک" تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی کشورمان در سال را حدود 20 تا 25 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این عدد، رقم بسیار بالایی است و تلفات تصادفات با تلفات جنگ‌ها هم پا و هم اندازه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران افزود: ترافیک به عنوان مولود و زاییده ماشین و ماشینیزم امروزه به یکی از پیچیده ترین مشکلات کلان شهرهای ایران و جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به این که میزان وقت و عمر شهروندان که هر روز در ترافیک از دست می‌رود بسیار بالا است، اظهار کرد: میزان اتلاف انرژی و سرمایه‌های ملی را که هر روز دود می‌کنیم و به هوا می‌فرستیم نیز بسیار بالاست.

چمران تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی کشورمان در سال را حدود 20 تا 25 هزار نفر اعلام و اضافه کرد: این عدد، رقم بسیار بالایی است و تلفات تصادفات با تلفات جنگ‌ها هم پا و هم اندازه است.

وی با بیان اینکه اتلاف منابع مالی در ترافیک بسیار فراوان است، تصریح کرد: علاوه بر سوخت منابع بسیار دیگری را در ترافیک هدر می‌دهیم و این در حالی است که این منابع را به درستی مورد استفاده قرار نمی‌دهیم. 

چمران با اشاره به این که آلودگی از مهمترین نتایج منفی ترافیک است که در نتیجه تردد خودروها ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: مهم ترین منشا آلودگی هوا در تهران وسایل نقلیه هستند.

وی با تاکید بر اینکه سرعت تولید خودروهای شخصی را از راه‌ها و بزرگراه‌هایی که با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شوند بسیار بیشتر است، افزود: هر سال 400 هزار خودروی جدید وارد تهران می‌شوند.

رئیس شورای شهر تهران در پایان استفاده از حمل و نقل عمومی به بهترین وجه را مورد تاکید قرار داد و گفت: به منظور ارتقا و بهبود حمل و نقل عمومی باید مسائل و مشکلات موجود به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرند.

کد مطلب 1198553

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