به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت انتخاب این جشنواره متشکل از جعفر دهقان‌پور، سامان سالور، محسن امیریوسفی، سودابه مجاوری، سحر سلحشور 86 اثر را از میان 375 اثر رسیده به دبیرخانه در بخش‌های مستند، کوتاه داستانی، انیمیشن و بخش ویژه صنعتی برای رسیدن به مرحله داوری انتخاب کردند.

در بخش انیمیشن جاده منهای استاندارد، استاندارد رنگ، مدیریت منهای استاندارد (هادی زائری مقدم)، تیر (محمدجواد قاسم‌پور)، کیمیاگر (حمیدرضا حافظی)، کشاورز و ربات (عبدالله علی مراد)، ماهوری (فاطمه گودرزی)، صندلی‌ها (فاطیما یثربی)، مرد جوان و خیاط حیله‌گر (راشین خیریه)، بارون میاد جرجر (مهین جواهریان)، گرگ و میش (محمدعلی سلیمان‌زاده)، داستان یک نقاشی (سارا نامجو)، قصه یک خطی 1 تا 6 (بهزاد فراهت)، آب نبات چوبی (اکبر تراب‌پور) انتخاب شدند.

در بخش مستند فیلم‌های گذرگاه‌های تهران قدیم و قبل از طلوع ( کاوه بهرامی مقدم)، ده تا (محمد صادق دهقانی)، نمای پنجم (هامون بهرامی مقدم)، دم کت(احسان عمیدیان)، ماموریت غیر ممکن(عباس امینی)، 21 آگهی استخدام (فرحناز شریفی)، تمام آرزهای من(مهدی قربان پور)، مشترک مورد نظر(لقمان خالدی)، چرخ، چوب آتش (نرگس آبیار)، همه دانا (علاء محسنی)، تنهای پر هیاهو (رخساره قائم مقامی)، مخالف خوان، سایه غبار و طلب خیر (سید محمد صادق جعفری)، آوای خش (محمود توکلی)، امروز هوا برفی است (منصوره ای راد فر)، حباب سرد و دهکده جهانی (امیر جغتایی)، دریاچه ای که بود (پژمان مظاهری پور)، بعد از کنکور (محمد حامد ستاری)، سهم از زیبایی (شیرین برق نورد)، من عشق بازم (آرش لاهوتی)، دست ها و نجواها (بابک بهداد)، مینور- ماژور (علی رضا رسولی نژاد)، آبادان ما (سوسن بیانی) متولد انقلاب (مجید خدابنده‌لو)، مرد و دبه (کیوان کریمی) برگزیده شدند.

در بخش کوتاه داستانی دایره معکوس (مهدی فردقادری)، سفر صفر (زانیارعزیزی)، قیلوله و شکاف (نیما جاودی)، لطفا از خط قرمز عبور نکنید (کاظم مولایی)، آکواریوم (عماد رضایی نیک)، گمشدگان (زهره زاهدی کرمانی)، چیز های که نگفتیم (مارال پورمندان)، چای سرد (پروا افشار)، گالری تهران و برای کار (حسین شمس)، زمین فوتبال (جلال نصیری)، رویای زندگی (محمد خلیل زاده)، ریسمان و مشق (شهرام ابراهیمی)، هوای بسته بندی شده (اکبر تراب پور)، ویولون، سیاه سفید (مژده تهران چی)، ماه نو (لیلا میرهادی ) ایستگاه 44 و تالار عروسی بوف کور (فرشید اخلاقی‌پور)، منها (کاظم مولایی)، راه (علی رضا چیتایی)، پژواک سکوت (مژده کارگر)، نفس تازه (افسانه پاکرو)، تولد یک گلوله (کریم فائقیان)، دوردست (علیرضا محمدی)، جدول، روزنامه و سه نقطه (نیما عباس‌پور)، اتاق آکوستیک (حسین ایزدی)، سکار (داریوش غریب زاده)، آرامش گمشده (سعید شاه حسینی)، درس آخر کلاس اول ب (محمد نصیری) انتخاب شدند.

همچنین در بخش صنعتی فیلم‌های گنبد دوار (کاوه بهرامی مقدم)، پل های صنعتی، نگین زاگرس، سد کرخه (علی عبدی‌پور)، فیروزه (حمید ناصری‌مقدم)، سورنا و حوزه‌های حیات (معصومه نورمحمدی) انتخاب شدند.

