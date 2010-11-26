تفکر بسیجی باید در زوایای مختلف جامعه وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار محمدعلی الله ‌دادی ظهر امروز در سخنرانی قبل از خطبه‌ های نمازجمعه یزد اظهار داشت: امروز در جامعه اسلامی شاهد آن هستیم که بسیج و بسیجی در هر قشر و گروهی که فعالیت کرده است، به یکی از بهترینهای گروه خود تبدیل شده که نمونه بارز آن در میان دانش آموزان و دانشجویان بسیجی قابل مشاهده است.

وی افزود: بازاری ما هم اگر امروز بسیجی باشد، خواهیم دید که منصف ‌ترین در معامله و خداشناس ‌ترین در اجرای احکام بازار است.

الله‌دادی خاطرنشان کرد: گران ‌فروشی، کم ‌فروشی، احتکار و غش در معامله در قاموس بازاری بسیجی نیست و او می داند که چگونه باید خمس و زکات مال و دارایی خود را پرداخت کند.

الله دادی تاکید کرد: هنگامی که با حضور بسیجیان در گروه ‌ها و دسته‌ های مختلف، تفکر بسیجی در جامعه حاکم شد و این تفکر در اقشار مختلف مردم نفوذ کرد، آنگاه فرهنگ و تفکر بسیج باعث رشد و تعالی جامعه خواهد شد.

وی یادآور شد: عده ‌ای گمان می ‌کنند بسیجی تنها باید لباس رزم بپوشد و در نبردها حاضر باشد در حالیکه اینگونه نیست و بسیاری هنوز بصیرت کافی در مورد بسیج ندارند و نمی ‌دانند بسیجی در هر لباس و کسوتی که باشد، منشأ رشد و تعالی جامعه اسلامی است.

الله‌ دادی با اشاره به وقایع رخ داده در سال گذشته بیان داشت: گاهی عده ‌ای که فاقد بصیرتهای کافی هستند، بسیج را نظامی می ‌دانند و شرکت او را در برنامه ‌های سیاسی دخالت می ‌دانند در حالیکه حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام برای سپاه و بسیج یک ماموریت و یک وظیفه اصلی و اساسی است.

وی تاکید کرد: مردم جامعه امروز باید خوب ببینند،‌ خوب بشنوند، خوب تحلیل کنند و با بینش و بصیرت کافی در مورد مسائل مختلف اظهارنظر کنند.