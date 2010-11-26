208 هزار بسیجی سازمان یافته در سمنان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علی استاد حسینی پیش از خطبه های نماز جمعه سمنان در جمع نمازگزاران سمنانی گفت: بدلیل تقارن عید غدیر، عید ولایت با هفته بسیج در هزار و 400 رده بسیج استان مراسم جشن ولایت با رویکرد بصیرت افزایی برگزار شد.

وی با بیان اینکه بسیج در خنثی سازی توطئه های دشمنان نقش محوری دارد، گفت: هنوز نشانه هایی از وجود فتنه در کشور وجود دارد و مردم باید بصیرت و آگاهی خود را بیش از پیش افزایش دهند .

به گفته وی، بصیرت، اخلاق و تبعیت از مقام معظم رهبری از ویژگی های بسیجیان است و بسیجیان تا آخرین قطره خون و تا آخرین لحظه زندگی در دفاع از ولایت فقیه استوار خواهند بود.

سردار علی استاد حسینی با اشاره به نقش عظیم بسیج در مواجهه با دشمنان گفت: نقش بسیج در سازندگی کشور نیز بر کسی پوشیده نیست.

وی اضافه کرد: بسیج در عرصه های سازندگی و توسعه کشور و مقابله با جنگ نرم دشمنان نقش محوری دارد.

فرمانده سپاه قائم(عج) استان سمنان ادامه داد: نقش بسیج و سپاه در دوران انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و فداکاری بسیج در مقابله با جریان فتنه نیز برجسته بود.

پیش از سخنان فرمانده سپاه استان سمنان بسیجیان سمنانی با حضور گسترده در راهپیمایی به سمت محل برگزاری نمازجمعه سمنان ضمن تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، هفته بسیج را گرامی داشتند.