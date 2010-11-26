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۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

اجلاس اوآنا - استانبول/

مدیرعامل خبرگزاری آناتولی رئیس دوره‌ای اوآنا شد

مدیرعامل خبرگزاری آناتولی رئیس دوره‌ای اوآنا شد

استانبول - خبرگزاری مهر: "هیلمی بنگی" مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه ریاست دوره ای سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه - اوآنا - را برای مدت سه سال از تحویل گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استانبول، "بنگی" در مدت ریاست سه ساله خود بر گسترش بیشتر ارتباطات در جهت ارتقاء سطح کیفی اعضای سازمان تاکید خواهد کرد.

آناتولی خبرگزاری دولتی ترکیه - میزبان اجلاس - در 6 آوریل 1920 تاسیس شد و اولین و مهمترین رسانه ترکیه محسوب می شود. این خبرگزاری با داشتن 28 دفتر منطقه ای در داخل و 22 دفتر در خارج از کشور بزرگترین خبرگزاری ترکیه است. این رسانه به طور متوسط روزانه 800 خبر و 200 عکس درباره حوزه ترکیه و سایر نقاط جهان مخابره می کند و با 80 خبرگزاری داخلی و خارجی همکاری رسانه ای دارد.
 

احمد مخلص یوسف مدیرعامل خبرگزاری آنتارا که ریاست دوره ای اوآنا
را به مدیرعامل خبرگزاری آناتولی واگذار کرد
 
"احمد مخلص یوسف" مدیرعامل خبرگزاری آنتارا اندونزی که ریاست دوره ای سازمان خبرگزاریهای آسیا - اقیانوسیه "اوآنا" را از سال 2007 عهده دار بود در سخنرانی تودیع خود ضمن تقدیر از خبرگزاری آناتولی ترکیه میزبان اجلاس استانبول از تلاش و مشارکت فعال دیگر خبرگزاریهای عضو در جهت رسیدن به اهداف اصلی سازمان طی ریاست دوره ای سه ساله خود قدردانی کرد.
 
وی همچنین خواستار مشارکت متقابل، نزدیکتر و بیش از پیش اعضا به منظور مقابله قویتر با توزیع نامتقابل اخبار شد.
کد مطلب 1198567

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