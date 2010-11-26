گازوئیل و مازوت زمستانی 28 نیروگاه برق تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت تامین سوخت زمستانی نیروگاههای ایران، اعلام کرد: در حال حاضر میزان گازوییل ذخیره سازی شده در نیروگاهها به 90 درصد رسیده است.

بر این اساس 76 درصد موجودی نفت کوره ذخیره سازی شده در 28 نیروگاه برق هم به طور کامل تامین شده است.

از سوی دیگر ذخیره گازوئیل نیروگاههای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است اما ذخیره گازوئیل 22 نیروگاه در شرایط فعلی بین 12 تا 89 درصد است.

این در حالی است که بر اساس اعلام شرکت توانیر مشکلی برای تامین کامل سوخت مورد نیاز نیروگاهها در زمستان امسال با توجه به همکاری دو وزارتخانه نفت و نیرو وجود ندارد.

