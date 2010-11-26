به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، حامد سهراب نژاد که سالهاست برای تیم ملی بسکتبال ایران بازی می کند، بعدازظهر امروز پس از کسب مدال برنز این تیم در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی چهار گوشه زمین را بوسید و برای همیشه از حضور در تیم ملی خداحافظی کرد.

سهراب نژاد به هنگام خداحافظی مورد تشویق تماشاگران چینی حاضر در سالن و اندک تماشاگران ایرانی قرار گرفت و بازیکنان تیم ملی نیز او را روی دوشت گرفتند و در مراسم خداحافظی اش شرکت کردند.

تیم ملی بسکتبال ایران که روز گذشته با شکست برابر چین از رسیدن به دیدار فینال بازمانده بود امروز جمعه با پیروزی برابر ژاپن به مدال برنز بازیهای آسیایی دست یافت.