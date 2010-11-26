ولایتمداری کشور را از آسیبها حفظ می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد، اظهار داشت: واقعه غدیر که عرصه تقوا و بصیرت بود در آینده جهان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی افزود: باید فرهنگ غدیر در جامعه اسلامی ترویج شود تا با آشنایی با فلسفه ارزشمند غدیر بتوانیم کشور را در برابر حوادث حفظ کنیم.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: غدیر واقعه عظیمی است که دشمنان هم به اهمیت آن پی برده اند و امروز بدنبال ضربه زدن به جایگاه ولایت هستند اما باید بدانند با اعتقاد مردم به ولایت و حمایت آنها از جایگاه امامت و ولایت هیچ آسیبی به کشور

وارد نخواهد شد.

عابدینی به حضور مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان اشاره کرد و افزود: بسیجیان با داشتن بصیرت و روحیه تقوی و ایمان و تقویت باور دشمن ستیزی باید آگاهانه در صحنه حضور یابند تا دشمن نا امید شود.

وی خاطرنشان کرد: ‌اعتماد به نفس، اعتقاد به ولایت و حرکت در مسیر الهی از جمله ویژگی هایی است که بسیجیان باید به آن توجه کنند.

حجت الاسلام عابدینی در ادامه خطبه های نماز به سالروز شهادت سید حسن مدرس اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ علما و روحانیون شجاع و مخلصی در برابر استکبار و ظالمان ایستادند که مدرس یکی از مردان شجاعی بود که با دفاع جانانه از

دین و مذهب منشا خدمات ارزشمندی شد.

امام جمعه موقت قزوین با بیان سالروز در گذشت شیخ عباس قمی تصریح کرد: ‌از این عالم بزرگوار آثار ارزشمندی چون مفاتیح الجنان باقی مانده که مایه مباهات مسلمین است که مطالعه آن را به همه توصیه می کنیم.

وی در خصوص سالروز شهادت میثم تمار هم مطالبی بیان کرد.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهارداشت: ماه محرم ماه حماسه و خون است و سخنرانان در این ایام باید وقایع تاریخی عاشورا را با بیانی واقع گرایانه به مردم بازگو و از بیان مسائل تفرقه آمیز که به وحدت مردم لطمه می

زند خودداری کنند.