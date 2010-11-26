امام خمینی (ره) با تشکیل بسیج انقلاب اسلامی را بیمه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهر در جمع نمازگزاران اصفهانی افزود: حضرت امام خمینی(ره) با صدور فرمان تشکیل بسیج انقلاب اسلامی را بیمه کردند و بر همین اساس کارنامه فعالیت بسیج از ابتدای تشکیل تاکنون این نکته را به خوبی به نمایش می‌گذارد که بسیج در بحران‌های مختلف انقلاب اسلامی سربلند خارج شده و وظایف خود را به خوبی به انجام رسانده است.

وی با اشاره به اینکه بسیج و فرهنگ بسیجی موجب جاری شدن روح اسلام در انقلاب شد، اظهار داشت: هنر حضرت امام خمینی(ره) این بود که فرهنگ شهامت، شهادت و از خود گذشتگی را در قالب فعالیت بسیج در جامعه اسلامی ایران زنده کرد و موجبات سربلندی این انقلاب را فراهم آورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با بیان اینکه تفکر بسیجی یک ایدئولوژی مبتنی بر دستورات الهی و اسلامی است، بیان کرد: در هیچ یک از نظامهای سیاسی جهان ایدئولوژی نظیر ایدئولوژی بسیج پیدا نشده و نخواهد شد.

وی اضافه کرد: هیچ یک از نظامهای جهانی نتوانستند نظامی فکری به قدرت بسیج جمهوری اسلامی ایران در جامعه خود ایجاد کنند چرا که بسیج در انقلاب اسلامی ایران بر اساس عمل به دستورات الهی و اسلامی پایه‌گذاری شده و البته باید توجه داشت که دیگر جوامع بشری در جای جای جهان، میانه خوبی با دین و فرامین الهی ندارند.

اسماعیلی به تاثیرگذاری بسیج در میان اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و ادامه داد: بسیج موفق شده است با توکل بر خداوند متعال و به کارگیری فرامین الهی و اسلامی در بحرانهای مختلف، انقلاب و نظام اسلامی را از بحران‌های مختلف عبور دهد و هم‌اکنون که انقلاب اسلامی ایران در بهترین شرایط قرار دارد، باید ایستادگی نظام را مدیون تفکر بسیجی بدانیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود به روشن‌بینی مردم اصفهان و حضور گسترده آنها در عرصه‌های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 300 هزار نفر در اصفهان به صورت رسمی عضو بسیج هستند.

وی افزود: مردم اصفهان، بسیجیان مخلصی هستند که همواره توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف و بحرانهای متفاوت نظام مقدس جمهوری اسلامی، به یاری نظام بشتابند و از این بحران‌ها نیز سربلند خارج شوند.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی در تمامی مجامع استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: مدیران استان اصفهان افتخار دارند که در خدمت گسترش فرهنگ بسیجی قدم برمی‌دارند و بر همین اساس می‌توان اعلام کرد که اصفهان یکی از استانهای بسیجی پرور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بسیج و بسیجی منشا تفکر خود را در غدیر جستجو می‌کند، تصریح کرد: بسیج فرهنگی است که بر پایه اخلاص، گذشت، ایثار و شهادت استوار شده که این فرهنگ نیز مولود نظام امامت و امت به شمار می‌رود و از واقعه غدیر سرچشمه گرفته است.

وی با اشاره به حضور قدرتمند بسیج در عرصه جنگ تحمیلی، گفت: لحظه به لحظه دفاع مقدس پر از افتخارآفرینی نیروهای بسیج است.

اسماعیلی افزود: طی 200 سال گذشته، در تمامی جنگ‌هایی که در ایران رخ داده است، همواره قسمتی از خاک ایران به دست بیگانگان افتاده اما با فداکاری‌های بسیج شاهد بودیم که در جنگ هشت ساله دفاع مقدس، حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی نیز به تسخیر متجاوزان زورگو درنیامد.

وی با بیان اینکه امام(ره) تا آخرین لحظه به ستایش بسیج و بسیجیان پرداخت، اظهار داشت: امام از بسیج به عنوان شجره طیبه یاد می‌کند که توانست انقلاب و اسلام را سربلند کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تصریح کرد: ماموریت بسیج تنها در حوزه نظامی نیست بلکه بسیج در مدت فعالیت خود پس از جنگ در عرصه‌های مختلف حضور موفق و چشمگیری داشته است.

وی به فعالیت بسیج در عرصه سازندگی اشاره کرد و ادامه داد: بدون شک موفق‌ترین نهاد انقلاب اسلامی در حوزه سازندگی و عمران، بسیج بوده است که از سال 81 در حوزه بسیج سازندگی فعالیت خود را آغاز کرد و در قالب ماموریت‌های محرومیت‌زدایی نسبت به عمران و آبادانی مناطق محروم، نتایج ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.