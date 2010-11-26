به گزارش خبرنگار مهر در قم‏، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله مدرس اظهار داشت: شهید مدرس اصالت روحانیت را حفظ کرد و امروز از مجلسیان انتظار می‌رود که راه این شهید را ادامه دهند و دغدغه‌های خدمت به مردم را در خود تقویت کنند.



وی اضافه کرد: روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه بدانند که مردم حجت را بر آنها تمام کردند و هیچ کسی حق ندارد برای ارائه خدمت به مردم و نظام کم‌کاری کند.



امام جمعه قم با اشاره به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: امروز که اجرای این طرح در دست اقدام است، تفرقه سم مهلکی است و اجرای این طرح جز با همکاری و همدلی محقق نمی‌شود.



ولایی زندگی کنیم



سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به دهه ولایت اشاره کرد و یادآور شد: ما با ولایت اهل بیت (ع) زنده هستیم ولی آنچه که مهم است این است که ولایی زندگی کنیم، به گونه‌ای که اهل بیت(ع) ما را از خودشان بدانند.



وی گفت: همان گونه که پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) فرمودند هر انسان باتقوایی نسبت به اهل بیت(ع) خودی محسوب می‌شود.



سعیدی تصریح کرد: تقوا حوزه گسترده‌ای دارد و انسان باید در زندگی فردی و جمعی خود به این مهم توجه داشته باشد.



وی همسایه‌آزاری را یکی از مصادیق خودی نبودن اهل بیت با انسان دانست و تاکید کرد: امام هشتم (ع) فرمودند کسانی که همسایگانشان از دستشان در امنیت نیستند، از ما نیستند.



امام جمعه قم تصریح کرد: کسانی که امانت‌دار نباشند و به خود اهل بیت(ع) خیانت می‌کنند، نسبت به اهل بیت(ع) خودی نیستند.



ولایت فقیه حقانیت شیعه را اثبات می‌کند



سعیدی دهه ولایت را فرصت مناسبی برای ارزیابی هر شخصی از میزان ولایتمداری خودش دانست و گفت: دهه ولایت، دهه تجدید بیعت با ولایت است، امام خمینی(ره) به این نکته اشاره کردند که غدیر یک روز نیست بلکه باید همیشه وجود داشته باشد و معنای این جمله این است که امروز کسی که خود را متمسک امام علی(ع) می‌داند باید مطیع و متمسک ولایت فقیه باشد.



وی اظهار داشت: تقویت ولایت فقیه نوعی تقویت ولایت اهل بیت(ع) است.



بسیجی‌ماندن مهم‌تر از بسیجی‌بودن است



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر 110 هزار نفر از بسیجیان با رهبر انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار، نهاد بسیج را نهادی بی‌بدیل معرفی کردند، به این دلیل که بسیج نهاد فراگیری است و در دل‌ها حکومت می‌کند و همه جانبه است.



وی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری به بسیجیان، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع بسیجیان توصیه کردند که بسیجی ماندن مهم‌تر از بسیجی‌بودن است، یعنی بسیجیان باید اخلاص و بصیرت خود را افزایش دهند.