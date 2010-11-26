بسیجیان باید دارای صفات و اخلاق بسیجی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: دارا بودن اخلاق خوب، سعه صدر، اخلاص و استقامت از خصوصیات یک بسیجی است و یک بسیجی هیچگاه فریب خدعه و مکر دشمنان را با هر کیفیتی که باشد، نمی ‌خورد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب برای یک بسیجی سه خصلت اصلی برشمرده ‌اند که نخستین و مهمترین آن، داشتن بصیرت و آگاهی لازم برای شناخت مسائل و جریانات روز است که حصول بصیرت بدون تقوا امکانپذیر نیست.

امام جمعه طبس اظهار داشت: داشتن اخلاص از دیگر خصوصیات بسیجیان است که البته همه باید در اعمال خود اخلاص داشته باشیم اما شخصی که می‌ خواهد جزو مصادیق بسیجی قرار گیرد، باید اخلاصش قویتر، ریشه ‌دارتر و گسترده ‌تر باشد.

وی افزود: عمل به ‌هنگام و به ‌اندازه نیز سومین ویژگی یک بسیجی است که البته تمامی بسیجیان دارای این صفات هستند اما باید تلاش شود تا این صفات به صورت گسترده ‌تر در بین تمامی آحاد جامعه نیز وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران هیچگاه از ولایت و رهبری جامعه جدا نخواهند شد بیان داشت: هرچه تبعیت از ولایت و رهبری توسعه و گسترش یابد، یاس و نا امیدی دشمنان هم بیشتر خواهد شد.

مدیریت قوی از ملزومات اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه هاست

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، وجود مدیریت قوی را از ملزومات اجرای مطلوب این قانون دانست.

مهاجریان افزود: باید در سطح کشور، استانها و شهرستان‌ها مدیریتی قوی برای ایجاد هماهنگی و همدلی بیشتر وجود داشته باشد و در صورتی که در مدیریت منطقه ‌ای، ضعف و تزلزل وجود داشته باشد، اجرای این قانون مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

وی نقش بسیج اصناف در کمک به دولت و مردم برای اجرای این قانون را بسیار اساسی خواند.