کمالیان: بسکتبال ایران لایق قهرمانی بود/ مدال برنز در این شرایط راضی کننده است

صفرعلی کمالیان بعدازظهر امروز و پس از کسب مدال برنز تیم ملی بسکتبال در بازیهای آسیایی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن بیان این مطلب افزود: پیروزی امروز برابر ژاپن نشان داد که شکست ما در مرحله مقدماتی کاملا اتفاقی بود. بازیکنان ما امروز تمرکز بیشتری داشتند و با وجود اینکه ژاپن فوق العاده کار کرد اما توانستند این تیم را شکست دهند.

وی ادامه داد: از همان شروع بازی تیم ملی ایران پیشتار بود و توانست برتری اش را بر ژاپن دیکته کند. این در حالی بود که ما چند بازیکن کلیدی را به دلیل غیبت و مصدومیت همراه نداشتیم و در صورتیکه این بازیکنان بودند قطعا ما چین را شکست می دادیم و امروز در فینال بازی می کردیم.

مربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه این تیم مستحق کسب عنوان قهرمانی آسیا بود گفت: بسکتبال ایران توانایی و لیاقت قهرمانی در آسیا را دارد اما با شرایطی که داشتیم مدال برنز هم راضی کننده است. این یک امتحان خوب برای ما بود تا بتوانیم بدون بازیکنان اصلی مان به رقابت با حریفان بپردازیم.

کمالیان در پایان گفت: بازیکنان تیم ملی با نمایشی که روز پنجشنبه برابر چین داشتند باعث افتخار ما شدند و امیدوارم در آینده بتوانیم با عملکرد بهتر به نتایج قابل قبول تری نیز دست پیدا کنیم.

تیم ملی بسکتبال ایران که روز گذشته با شکست برابر چین از رسیدن به دیدار فینال بازمانده بود امروز جمعه با پیروزی برابر ژاپن به مدال برنز بازیهای آسیایی دست یافت.