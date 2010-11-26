تجهیز بسیجیان به سلاح بصیرت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه این هفته ولایت مداری را اصلی ترین شاخص بسیجیان عنوان کرد و گفت: بسیجیان به حقیقت ولایت فقیه پی برده و همواره پشتیبان آن هستند.

وی با بیان اینکه هر جا ولایت و رهبری الهی باشد حقیقت آنجاست، اظهار داشت: ولایت فقیه ادامه ولایت امیرالمومنین علی (ع) بوده و هرچه ارادت ما به ولی فقیه بیشتر باشد برای دنیا و آخرتمان بهتر است.

وی افزود: اهانت دشمنان به بسیج به دلیل ضعف آنها در مقابل عظمت بسیجیان است.

وی بر لزوم تجهیز بسیجیان به سلاح بصیرت تاکید و خاطرنشان کرد: گاهی هواهای نفسانی مانع بصیرت می شود، چنانکه در فتنه سال گذشته آن را شاهد بودیم بنابراین تمامی اقشار جامعه به ویژه بسیجیان باید بصیرت را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.

آیت الله شبستری یادآور شد: پرچم اسلام را افراد با بصیرت و کسانی که به حق و حقیقت پی برده اند، بر دوش خواهند کشید.

وی با اشاره به فرا رسیدن دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس، این نهاد را نماد حاکمیت ملت و مرکز قانون گذاری نامید و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر امور کشور را به درستی انجام دهند.

امام جمعه تبریز در ادامه به رزمایش اخیر ولایت سه اشاره و خاطرنشان کرد: قدرت نظامی و دفاعی کشور ما در این رزمایش در معرض دید جهانیان قرار گرفت و نشان داده شد که کشور ما به همت و تلاش جوانان خود در جهت بومی کردن فناوری های نوین گام های بزرگی برداشته است.

نماز جمعه این هفته تبریز با حضور پرشور و تجمع گسترده بسیجیان و تجدید پیمان آنها با ولی فقیه همراه بود.

پیش از خطبه های نماز جمعه نیز از بسیجیان نمونه استان تجلیل شد.