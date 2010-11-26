نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نمایشگاه پیش از ظهر جمعه به مدت سه روز با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه مقاومت و در مصلای اردبیل برپا و مورد استقبال نمازگزاران و عموم مردم قرار گرفته است.

در این نمایشگاه پیامها و هشدارهایی با عنوان مضرات استعمال دخانیات، مواد مخدر از طریق نصب پوستر، روزنامه دیواری، ساخت ماکت، کار دستی و تراکت در معرض دید عموم قرار گرفته است.

علاوه بر این به منظور آشنایی والدین و خانواده ها در شناسایی و جلوگیری از گرایش فرزندان و نوجوانان به اعتیاد، انواع مواد مخدر سنتی، شیمیایی، روانگردان، وسایل استعمال و.. با عناوین علمی و رایج در جامعه در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

آموزش نوجوانان و جوانان بویژه دانش آموزان و دانشجویان با مضرات مواد مخدر و تاکید بر آموزه های دینی به عنوان عامل بازدارنده در وقوع ناهنجاری های اجتماعی از دیگر بخشهای اسن نمایشگاه می باشد.

همچنین آشنایی با انواع ناهنجاریهای اجتماعی و خانوادگی، بیماریهای ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و راه‌ های پیشگیری از آن در قالب عکس و کتاب برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است.

شناخت انواع مواد مخدر، راه‌های شناخت افراد مصرف‌ کننده و جلوه‌هایی از زندگی و مشکلات خانوادگی معتادان نیز در این نمایشگاه در چندین غرفه تشریح و آموزش داده شده است.