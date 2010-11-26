نیک فر در پرتاب وزنه پنجم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، ششمین روز از رقابت های دوومیدانی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز در مواد مختلف زنان و مردان پیگیری شد که در ماده پرتاب وزنه مردان امین نیک فر با 11 ورزشکار از کشورهای هند، عربستان، چین تایپه، قطر، کره جنوبی، تایلند و فلسطین مسابقه داد.

نیک فر در مجموع 4 پرتاب خود را خطا کرد و در دو پرتاب دوم و سوم رکوردهای 18 متر و 85 سانتیمتر و 19 متر و 8 سانتیمتر را ثبت کرد. نیک فر با حد نصاب سومین پرتاب خود در رده پنجم ایستاد. در این ماده پرتابگر وزنه عربستان با 20 متر و 57 سانتی متر ضمن شکستن رکورد شخصی اش در رده اول ایستاد. چین با 19 مترو 59 سانتی متر و چین تایپه با 19 متر و 48 سانتی متر مدال نقره و برنز را گرفتند.

با پایان یافتن رقابتهای امروز، رقابت دوومیدانی کار تیم ایران در این رشته نیز به پایان رسید. تیم ملی دوومیدانی ایران در این دوره از بازیها صاحب دو گردن آویز طلا توسط سجاد مرادی و احسان حدادی شد. سجاد مرادی در دوی 1500 متر و کاوه موسوی در پرتاب چکش تیم ایران را صاحب مدال نقره کردند و محمد صمیمی در پرتاب دیسک به نشان برنز رسید.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی که از 21 آبان ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.