به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، سید محمد صادق رشیدی‌فرد قبل از ظهر جمعه در دیدار کارکنان سازمان استاندارد‌ و تحقیقات صنعتی ایران و خانواده‌هایشان با آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به رسالت انبیاء و پیامبران بیان داشت: انبیا برای سعادت انسان‌ها، راه چگونه زندگی کردن را به جامعه آموخته‌اند.



وی با بیان اینکه توجه به استاندارد در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، ادامه داد: مسئولیت بزرگی و سنگینی بر عهده سازمان استاندارد واگذار شده که انجام آن بدون تمسک به ائمه و قرآن امکان پذیر نیست.



معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان استاندارد کشور بیان داشت: امیدوارم با استفاده از مبانی دینی که الگو و سرچشمه راه جامعه است بتوانیم کشوری الگو برای جهانیان باشیم.



شایان ذکر است اولین دوره مسابقات دو روزه قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده کارکنان استاندارد از صبح پنجشنبه همزمان با عید غدیر خم در قم آغاز شد که پس از پایان رقابتها در بیت آیت الله صافی گلپایگانی از نفرات برتر این مسابقات تجلیل شد.

