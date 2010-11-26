رفع مشکلات بیماران کلیوی در اردبیل نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ابراهیم خلیل فرنام پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاح ساختمان جدید انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل اظهار داشت: هم اکنون در این استان زمینه برای مشارکت خیرین در امور عام المنفعه فراهم شده است.

وی اضافه کرد: روحیه ولایی و خیرخواهانه مردم این استان زمینه را برای مشارکت مستمر خیرین در امور عام المنفعه فراهم کرده و باید با تامین ابزارهای لازم از این ظرفیت در راستای رفع مشکلات بیماران کلیوی بهره گرفت.

مدیرعامل انجمن بیماران کلیوی اردبیل با اشاره به وجود بیش از 290 بیمار دیالیزی، 260 بیمار پیوندی و 85 بیمار با نارساییهای مزمن کلیوی در استان افزود: با توجه به این تعداد بیمار کلیوی، همکاری عمومی با این گونه مراکز ضروری است.

وی در تشریح فعالیتهای این انجمن ابراز داشت: این انجمن علاوه بر ارایه خدمات دیالیزی، در زمینه پرداخت مستمری، کمک هزینه خدماتی، اخذ دفترچه بیمه خدمات درمانی و کمک به تامین هزینه های مراحل پیوند کلیه نیز فعالیت دارد.

خلیل فرنام همچنین از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خواست به تجهیز بخش دیالیز این انجمن مساعدت کنند.

وی با بیان اینکه ساختمان جدید انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان در هزار و 100 متر مربع زیربنا احداث و به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: برای ساخت این مرکز بالغ بر سه میلیارد و 650 میلیون ریال توسط خیرین هزینه شده است.

مدیرعامل انجمن بیماران کلیوی استان خاطر نشان کرد: این ساختمان در سه طبقه احداث و دارای بخشهای اداری، درمانی، سالن اجتماعات، پذیرایی و نیز امکانات رفاهی برای بیماران و خانواده های آنهاست.