امین نیک فر بعد از پرتاب وزنه به میزان 19 متر و 8 سانتی متر و ایستادن در رده پنجم بازیهای آسیایی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: دوشنبه گذشته در حاشیه تمرینات دچار گرفتگی شدید کمر شدم و این مسئله اجازه نداد تا بتوانم امروز عملکرد خوبی را از خودم نشان دهم.

وی افزود: با وجودی که از ناحیه کمر به شدت اذیت می شدم تلاش کردم تا پرتاب های خودم را انجام دهم و روند مسابقه را پیش ببرم. حریفان من در بازیهای آسیایی از کشورهایی چون هند، چین، عربستان و چین تاپیه بوده و همگی از بهترین های این رشته در آسیا هستند. همه آنها با قدرت برای کسب مدال آمده بودند.

وی ادامه داد: هدف من کسب مدال طلای این رقابتها بود و در یک سال گذشته با همین هدف تمریناتم را برنامه ریزی کرده بودم اما شرایط جسمی ام در این چند روز نگذاشت تا به هدفم برسم.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی که از 21 آبان ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.