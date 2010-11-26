باج خواهی اوکراین از روسیه با پیشنهاد سپر موشکی به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریل گووروف" نویسنده پایگاه اینترنتی "KM" در این باره می نویسد: چند روز پیش"رئیسا بوگاچوا" دبیر شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد که این کشور حاضر است در ساخت سامانه اروپایی ضد موشکی شرکت کند و از جمله امکانات خود را در زمینه رصد اوضاع به عنوان سهم مشخص خود در ساخت این سامانه عرضه کند.

این همکار نزدیک ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که اگر ناتو به این پیشنهاد توجه کند، اوکراین برای اجرای عملی آن آمادگی دارد.



این نویسنده در ادامه این مطلب آورده است: ‌بدیهی ‌است ‌که ‌این ‌اظهارات ‌علاوه ‌بر ‌جنبه ‌مشخص ‌نظامی ‌و ‌راهبردی ‌(استقرار ‌چشم ‌و ‌گوش ‌ناتو ‌در ‌نزدیکی ‌مرزهای ‌روسیه) ‌می‌‌تواند ‌در ‌مذاکرات ‌اقتصادی ‌با ‌مسکو ‌هم ‌نقشی ‌بازی ‌کند. ‌از ‌جمله ‌مذاکرات ‌حساس ‌درباره ‌ساخت ‌خط ‌لوله ‌انتقال ‌گاز ‌"جریان ‌جنوبی" ‌از ‌روی ‌بستر ‌دریای ‌سیاه ‌می‌‌تواند ‌در ‌این ‌زمینه ‌تحت ‌تأثیر ‌قرار ‌گیرد.



"ویکتوریا ‌پودگورنایا"، ‌کارشناس ‌سیاسی ‌اوکراینی ‌می گوید: این ‌مسئله ‌هم ‌جنبه ‌سیاسی ‌دارد ‌و ‌هم ‌جنبه ‌اقتصادی. ‌استقرار ‌بخشی ‌از ‌سامانه ‌ضد ‌موشکی ‌در ‌اوکراین برای این کشور ‌درآمدهای ‌بودجه‌ ای ‌فراهم ‌خواهد ‌کرد. ‌در ‌حالی ‌که ‌بودجه ‌اوکراین ‌با ‌کسری ‌جدی ‌روبرو ‌شده ‌است، ‌این ‌درآمدهای ‌مکمل ‌مفید ‌خواهد ‌بود. ‌درست ‌است ‌که ‌روسیه ‌خوشحال ‌نمی‌‌شود ‌زیرا ‌موضوع ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌را ‌موضوع ‌حساسی ‌می‌‌داند. ‌ولی ‌اوکراین ‌بدین ‌وسیله ‌به ‌روسیه ‌می‌‌گوید ‌که ‌بهتر ‌است ‌که ‌طرح ‌"جریان ‌جنوبی" ‌را ‌(که ‌روسیه ‌را ‌از ‌کاربرد ‌شبکه ‌انتقال ‌گاز ‌اوکراین ‌تقریباً ‌بی ‌نیاز ‌خواهد ‌کرد) ‌متوقف ‌کند. ‌با ‌توجه ‌به ‌اینکه ‌رهبران ‌روسیه ‌به ‌خواست‌‌های ‌اوکراین ‌کمتر ‌توجه ‌می‌‌کنند، ‌بهانه ‌خوبی ‌پیدا ‌شده ‌که ‌این ‌خواهش‌ها ‌به ‌آگاهی ‌کرملین ‌برسد.