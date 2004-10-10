اعتقاد به وجود سلاح هاي كشتار جمعي درعراق خطا بود

به گزارش خبرگزاري مهر، وي درپاسخ به سئوال شبكه تلوزيوني " اي بي سي" گفت: معتقدم كه بسياري از ما فكر مي كرديم سلاح كشتار جمعي درعراق وجود دارد اما امروز براي همگان و از جمله رئيس جمهور و معاون وي روشن شده كه اين امر اشتباه است.



وي كه پيش از اين درمقام يك سناتور راي مثبت به جرج بوش رئيس جمهور براي مقابله با صدام داده بود، افزود: دادن قدرت به رئيس جمهور براي مقابله با صدام اقدام خوبي بود، همه ما كه به سود اين مساله راي داده بوديم معلومات بسياري را دريافت كرده بوديم كه از وجود سلاح هاي كشتارجمعي درعراق حكايت مي كرد.



جرج بوش رئيس جمهور آمريكا روز جمعه در مناظره تلوزيوني با جان كري كانديداي دموكراتها درانتخابات رياست جمهوري گفت كه در زمان رياست خود هيچ خطاي اساسي را مرتكب نشده است.



اما وي در عين حال اعتراف كرد كه مرتكب اشتباهات كوچكي شده است.