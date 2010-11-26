به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر امروز جمعه و پس از تمرین آبی پوشان در جمع خبرنگاران گفت: استقلال شرایط بسیار خوبی دارد و تمرینات ویژه ای را در طول هفته گذشته پشت سرگذاشته ایم و برای دیدار با ملوان کاملا آماده هستیم.

وی با اشاره به مشکلاتش برای دیدار روز یکشنبه برابر ملوان گفت: برای این بازی چند بازیکن مصدوم داریم. مجیدی، آشوبی ، یوسفی و جباری بازیکنانی هستند که نمی توانیم از آنها در این دیدار استفاده کنیم. با این حال سعی می کنیم از سایر بازیکنان به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

پرویز مظلومی با اشاره به قرعه مناسب تیمش در رقابتهای جام حذفی و کنار رفتن ذوب آهن از این رقابتها گفت: جام حذفی جام شگفتی هاست. مهم نیست چه تیمی مقابل ما قرار می گیرد هدف ما کسب قهرمانی در جام حذفی است و سرنوشت قهرمانی در این جام با 5 بازی مشخص می شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در طول هفته گذشته تمرینات خوبی را برای بازیکنان در نظر گرفتیم و با آمادگی کامل به انزلی می رویم و تنها به دنبال کسب سه امتیاز این بازی هستیم.

مظلومی با بیان اینکه فوتبال ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا قدرت لازم را ندارد به انتخاب نشدن فرهاد مجیدی به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال قاره کهن اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما قدرت زیادی در کنفدراسیون فوتبال آسیا نداریم و دیگران با توجه به نیروی زیاد و قدرتی که دارند تمام افتخارات را از آن خود کرده اند. امیدوارم که فدراسیون فوتبال کشورمان بتواند در کنفدراسیون فوتبال آسیا صاحب کرسی های متعددی شود. تا زمانی که نتوانیم این کرسی ها را بدست آوریم شرایط همینگونه خواهد بود. شاید مجیدی هم با وجود عملکرد خوبش در استقلال به دلیل همین ارتباطات ضعیف انتخاب نشد.