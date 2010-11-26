به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار فینال رقابتهای والیبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی عصر امروز جمعه بین تیم های ایران و ژاپن برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه 3 بر یک مغلوب حریف قدرتمند و کم اشتباه خود شدند.

در این دیدار ژاپنی ها با ارائه بازی قابل قبول و دفاع روی تور عالی، موفق شدند تیم ملی ایران را که روز کم فروغی را پشت سرگذاشت با اقتدار شکست دهند و به عنوان قهرمانی این دوره از بازیها دست پیدا کنند.

در این دیدار تیم ملی والیبال ایران گیم اول را با نتیجه 25 بر 19 به حریف واگذار کرد و در حالی که انتظار می رفت در گیم دوم شرایط بهتر شود، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شاگردان حسین معدنی با نتیجه 25 بر 13 نتیجه را به حریف واگذار کردند تا همه امیدشان به گیم سوم کشیده شود.

در گیم سوم بازیکنان تیم ملی ایران عملکرد قابل قبولی داشتند و توانستند در یک بازی برتر و البته پایاپای با نتیجه 25 بر 23 حریف خود را شکست دهند تا امیدواری به اردوی ایران باز گردد اما در گیم چهارم بازهم اشتباهات دو گیم نخست از سوی ملی پوشان ایران تکرار شد و ژاپنی ها گیم چهارم را با نتیجه 25 بر 18 به سود خود خاتمه دادند و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

ملی پوشان والیبال کشورمان که در دیدارهای گذشته عملکرد قابل قبولی داشتند و از موقعیت هایشان به بهترین شکل ممکن استفاده می کردند، در دیدار برابر ژاپن اشتباهات متعددی در دریافت ها و سرویس ها داشتند و عملا این فرصت را به ژاپنی ها دادند که با استفاده از بازی خوبشان و ضعف های ایران به یک پیروزی مقتدرانه برسند.