محمد رضا محمودی پس از اتمام جلسه عصر جمعه کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران به خبرنگار مهر گفت: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مراکز دولتی به منظور کاهش آلاینده های هوا یک ساعت زودتر تعطیل می شوند.

معاون استاندار تهران افزود: تعطیلی برخی کارخانه های شن و ماسه و تولید سنگ در تهران و برگزار نشدن مسابقات ورزشی در استان تهران از دیگر تصمیمات امروز اعضای این کمیته بود.

وی افزود: بعد از ظهر فردا شنبه نیز این کمیته تشکیل جلسه می دهد و درصورتی که آلودگی هوا ادامه پیدا کند احتمال تعطیلی در یکی از روزهای هفته آتی وجود دارد.