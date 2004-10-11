سعد كميل داورمهرباني بود كه رحمان رضايي را از زمين اخراج نكرد

دكترپرويزسياركارشناس داوري با بيان اين مطلب پيرامون قضاوت ديدارايران وآلمان به خبرنگار" مهر" افزود: با توجه به دوستانه بودن ديدارايران وآلمان، سعد كميل دربسياري ازصحنه ها سختگيريهاي لازم را نداشت واگراين مسابقه جنبه جدي تري داشت، اورحمان رضايي را اززمين اخراج مي كرد.

دكترسياراظهارداشت: انتظارازمدافعين با تجربه اي نظيررحمان رضايي بالاترازاينهاست وچنين بازيكنان با تجربه اي نبايد بهانه بدست داوربدهند تا بخواهد آنها را با كارتهاي زرد وقرمزجريمه كند.

اين كارشناس داوري تاكيد كرد: مربيان تيم ملي درآستانه ديدارحساس با قطربايد اينگونه مسائل را به بازيكنان گوشزد كنند تا مبادا تيم ملي ازاين نظرلطمه ببيند.

سيارتصريح كرد: تمام بازيكنان ايران مي دانند كه عربها استاد جنگ اعصاب هستند واين حربه ازجمله راههايي است كه بويژه درديداربرابرتيمهاي ايراني ازآن استفاده مي كنند، ازهمين روتمام بازيكنان ما بايد مراقب تحريكات بازيكنان قطري باشند و اجازه ندهند تا آنها ازاين راه به خواسته خود دست پيدا كنند.

سياربااشاره به ديداربا چين درجام ملتها وحركتي كه گل محمدي درديداربا اردن مرتكب شد، اظهارداشت: اينگونه حركات در ديداربرابرقطربسيارخطرناك خواهد بود وبازيكنان ما بايد كاملا باآرامش وتمركزكافي مقابل اين تيم به ميدان بروند واسير احساسات وتحريكات حريف نشوند. توصيه من به فدراسيون فوتبال اين است كه قبل ازاين ديداريكي ازداوران ارشد درزمينه اينگونه مسائل با بازيكنان صحبت كند ورعايت اينگونه مسائل را به آنها گوشزد نمايد.