درخشنده: قهرمانی والیبال آسیا حق ژاپن بود/ ایران شروع خوبی نداشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سعید درخشنده پس از دیدار تیم های ملی ایران و ژاپن در فینال بازیهای آسیایی گفت: ایران در این رقابتها یک چپ دست و یک لیبرو شش دانگ کم داشت و این ضعف تیم ملی به خوبی در این دیدار مشهود بود.

وی افزود: بچه های ما مقابل چه تیم هایی بازی کردند؟ شاید چین بهترین حریف ایران بود که تیم کشورمان مقابل آن بازی کرد. بهترین بازی تیم ایران هم مقابل همین تیم بود.

دبیر فدراسیون والیبال کشورمان خاطرنشان کرد: تیم ما امروز شروع خوبی نداشت و در مجموع خوب بازی نکرد و نتیجه را هم به تیم مقابل واگذار کرد. قهرمانی و پیروزی در فینال حق تیم والیبال ژاپن بود و به آن هم رسید چون بسیار خوب بازی کردند.

ناظر برگزاری رقابتهای والیبال بازیهای آسیایی گوانگجو در پاسخ به این سوال که چرا الان که تیم ایران در بازی فینال مقابل تیم ژاپن نتیجه را واگذار کرده این انتقاد مطرح می شود گفت: ما این مسئله را بارها عنوان کرده بودیم تصمیم گیری در این مسئله برعهده کادر فنی و کمیته فنی تیم بود.