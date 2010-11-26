اثبات "سیاسی بودن" دادگاه حریری/ مقاومت درپی دفع فتنه از لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ نعیم قاسم" در واکنش به گزارش یک شبکه کانادایی (سی.بی.سی) درباره دادگاه بین المللی ترور نخست وزیر فقید لبنان گفت: این گزارش ثابت می کند که این دادگاه سیاسی است.

وی افزود: حزب الله خواستار فتنه درلبنان نیست و در راستای دفع آن تلاش می کند، هنگامی که ما یا دیگران از فتنه سخن می گوئیم به معنی آن نیست که به آن دامن می زنیم، بلکه سردسته فتنه به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل و دیگر دستگاههای اطلاعاتی غربی بر می گردد.

قاسم تصریح کرد: کسانی که از موضوع زیان می بینند در راستای فتنه افکنی حرکت می کنند. هنگامی که ما خواهان حل مشکل دادگاه بین المللی هستیم به این مفهوم است که ما می خواهیم فتنه به صورت جدی مهار شود.

وی درباره احتمال تحریم کابینه لبنان بیان داشت: مخالفان به دنبال تحریم کابینه یا کارشکنی در مسیرآن نیستند، اما مشکل به طرف دیگر برمی گردد که با بررسی موضوع شاهدان دروغین درکابینه و ارجاع آن به شورای دادگستری مخالفت می کنند.

قاسم ادامه داد: ما به دنبال قطع رابطه با "سعد حریری" نیستیم و موضوع تحریم کابینه نیز مطرح نیست، اما یک پرونده حساس که به حقیقت کمک می کند یعنی موضوع شاهدان دروغین وجود دارد که ما خواهان محاکمه آنها و حامیانشان هستیم.

معاون حزب الله تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده که دولت لبنان موضوع شاهدان دروغین را به طورجدی دنبال کند و ما خواستار طی مسیرقانونی برای روشن شدن زوایای پنهان موضوع هستیم و این جز با ارجاع پرونده به شورای دادگستری لبنان امکان پذیر نیست.

وی درپایان با اشاره به تلاشهای عربستان و سوریه درباره مسائل لبنان افزود: این تلاشها جدی است و نتایج خود را بزودی نشان خواهد داد.