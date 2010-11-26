به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری‌پور در میزگردی تخصصی که در دومین همایش هفته اصفهان برگزار شد با اشاره به بازدید به عمل آمده از کوه آتشگاه، ضمن اذعان به نبود امکانات کافی جهت گردشگران از تخصیص اعتبارات کافی به این میراث کهن خبر داد و افزود: مطالعات در این خصوص انجام شده و بحث نصب پله‌ها جهت عبور گردشگران، ایجاد اتاق معرفی، مرمت بناهای موجود و حصارکشی محوطه آتشگاه در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار دارد.



حیدری‌پور با اشاره به سی‌و‌سه پل اصفهان گفت: مرمت سی‌ و ‌سه پل تا یکی دو ماه آینده شروع می شود و اعتبارات خوبی به مرمت این پل اختصاص خواهد یافت.

