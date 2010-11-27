دولت در بخش توزیع و نمایش فیلم تعادل ایجاد کند

علیرضا رئیسیان به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "چهل سالگی" که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های فرهنگی سال 89 بود هنوز فرصت عرضه در شبکه نمایش خانگی را پیدا نکرده به دلیل فضای موجود حقوق خریداری یک فیلم برای پخش در شبکه نمایش خانگی کمتر از 150 میلیون تومان است و این ناامید کننده است.

وی ادامه داد: در این فضا فیلم‌هایی از جنس "چهل سالگی" که توانسته‌اند در فضای نابرابر اکران عمومی مخاطب خود را پیدا کنند و فرصت دیده شدن از تلویزیون را هم ندارند با چه نرخی باید در شبکه نمایش خانگی عرضه شوند تا تهیه‌کننده متضرر نشود؟ دولت باید به فکر راهکاری برای حل مشکلات توزیع و نمایش فیلم‌ها در سینماها و شبکه نمایش خانگی باشد ولی به نظر می‌رسد فعلا دغدغه دولت برگزار کردن جشنواره‌های رنگارنگ است و نه حل مشکل سینمای ایران.

فیلم سینمایی "چهل سالگی" به کارگردانی علیرضا رئیسیان و بازی لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، عزت‌الله انتظامی و فرزان اطهری داستان زنی است که در میانسالی با مردی روبرو می‌شود که سال‌های جوانی به او علاقمند بوده است. این فیلم نیمه اول سال 89 اکران عمومی شد.