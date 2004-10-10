اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس : وضعيت تبليغات ديني مطلوب نيست// علي رغم تبليغات متعدد و متنوع نتايج قابل قبولي مشاهده نمي كنيم

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نبايداز امكانات حكومت ديني براي نشر تفكرات غير ديني استفاده كرد
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دكتر عماد افروغ
عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم تهران در مورد نقاط ضعف ، دلايل آنها و تبعاتي كه اين ضعف ها بدنبال دارند ، با تأكيد بر اين كه دستگاه هاي فرهنگي كشور از جمله وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در حيطه وظايف خود موفق عمل نكرده اند گفت : بسياري از دستگاه هاي فرهنگي و رسمي كشور در امر تبليغات ، از منظر جهان بيني ديني برخوردار نبوده اند و در برخي موارد اصل را بر نگاه و نگرش غير ديني دانسته اند كه البته ممكن است در اين ميان چند فعاليت محدود ديني نظير چاپ قرآن و كمك به مساجد را نيز داشته باشند ، اما واقعيت اين است كه تبليغات و فعاليت آنها با جهان بيني ديني همراه نبوده است . وي تصريح كرد : چنانچه تبليغات كشور به سامان بود ، وضعيت فعلي را در جامعه شاهد نبوديم . جامعه امروز ما ، به لحاظ فرهنگي ، جامعه مطلوب انقلاب اسلامي نيست و اين به خوبي بيانگر اين نكته است كه طي سالهاي گذشته ، آسيب هايي متوجه جامعه شده كه كمترين آنها ، غفلت از فرهنگ ، نمادهاي فرهنگي و مهم تر از همه غفلت از صرف امكانات دولتي براي تفكرات غير انقلابي است . افروغ معتقد است كساني كه به عمد يا غير عمد در امر اطلاع رساني ديني و فرهنگي دچار غفلت هايي شده اند ، مسئول بوده و مي بايست پاسخگو باشند .
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عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف و همچنين عدم استفاده از زبان هاي گيرا ، همچون زبان هنر از نواقص عمده تبليغات ديني در كشور است
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حجت الاسلام سيد محمد رضا تاج الديني
حجت الاسلام سيد محمد رضا ميرتاج الديني نايب رئيس دوم كميسيون فرهنگي و عضو كميته ارشاد وتبليغات مجلس شوراي اسلامي نيز توجه به مواردي چون تنوع و ابتكار عمل ، سطح معلومات عمومي ، استفاده از تكنولوژي روز، بهره گيري از افراد آگاه و تعميق بخشي اطلاعات را از ضعف هايي عنوان كرد كه توجه ويژه به آنها از ضروريات انكارناپذير در ارائه مطالب ديني و مذهبي است . وي با تأكيد بر تبليغات و فعاليت هاي بسياري كه در راستاي دين در كشور صورت مي گيرد ، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف و همچنين عدم استفاده از زبان هاي گيرا ، همچون زبان هنر را از نواقص عمده تبليغات ديني در كشور عنوان كرد . ميرتاج الديني افزود: به دليل همين ضعف ها و نارسايي ها است كه علي رغم تبليغات متعدد و متنوعي كه در زمينه دين و مذهب از سوي مراكز و سازمان هاي مختلف صورت مي گيرد ، نتايج قابل قبولي را مشاهده نمي كنيم .
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عملكرد برخي وزارتخانه ها نشان مي دهد هيچ توفيقي در زمينه تبليغات ديني نداشته اند و نكته ناراحت كننده اين است كه طي چند سال اخير ، براي امور فرهنگي و تبليغات ديني كشور حتي يك دهم بودجه كافي هم در نظر گرفته نشده است
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حجت الاسلام عباسعلي اختري
عباسعلي اختري از ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي و كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي است . وي با تأكيد بر اين كه تبليغات ديني و مذهبي در كشور ما آنگونه كه شايسته و لازم است انجام نمي شود گفت : متأسفانه در اين ميان برخي مطبوعات و رسانه ها در راستاي اطلاع رساني ، معروف و منكر را به خوبي در نظر نمي گيرند ، به طوري كه ديده مي شود مسائلي كه معروف است به فراموشي سپرده شده و منكرات ، خواسته يا ناخواسته ترويج مي شوند . عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه بي بندوباري ، ارزش گرايي را از بين مي برد و مباني ديني را سست مي كند ، يادآورشد : دين حيات آفرين است و عوامل ضد دين مرگ زا هستند و بسيار باعث تأسف است كه توجه لازم به اين امر وجود ندارد . وي افزود : عملكرد برخي وزارتخانه ها نشان مي دهد هيچ توفيقي در زمينه تبليغات ديني نداشته اند و نكته ناراحت كننده اين است كه طي چند سال اخير ، براي امور فرهنگي و تبليغات ديني كشور حتي يك دهم بودجه كافي هم در نظر گرفته نشده است .
سيد جلال يحيي زاده نيز معتقد است عدم پراكندگي و ايجاد هماهنگي در فعاليت ها ، يكي از اولويت هاي اساسي براي برنامه ريزي مناسب و سياستگذاري در راستاي فعاليت هاي مختلف ، از جمله فرهنگ سازي ديني است . عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت انسجام بخشي به فعاليت هاي ديني و مذهبي به منظور دستيابي به نتايج مطلوب ، ارزنده و سازنده افزود: اين انسجام مي بايست از طريق قانونگذاري از سوي كميسيون فرهنگي مجلس و يا دولت انجام شود .
* بدنبال طرح نقطه ضعف ها و دلايل آنها، اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد تبعات منفي اين ضعف ها نيز مطالبي را عنوان كردند :
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آشفتگي فرهنگي امروز جامعه بيانگر عدم هماهنگي بين دستگاه هاي فرهنگي است
|پرويز سروري
پرويز سروري در مورد تبعات منفي كم توجهي به فرهنگ سازي ديني و فعاليت ارزشمند در اين زمينه ، بر ضرورت افزايش سهم فعاليت هاي فرهنگي - مذهبي در كشور تأكيد كرد و عدم هماهنگي و همكاري بين دستگاه ها و مراكز فرهنگي كشور را از جمله عوامل اصلي وجود خلاء هاي موجود در جامعه اعلام كرد . وي با اشاره به اين كه متأسفانه نتيجه تلاش هاي دستگاه ها و مسئولان فرهنگي در يك نقطه مشترك به يكديگر نمي رسند و سهم آنها در پيشبرد و ارتقاء فرهنگ كشور مشخص نيست تصريح كرد : آشفتگي فرهنگي كه در جامعه امروز شاهد آن هستيم يكي از دلايل همين عدم هماهنگي بين فعاليت هاي فرهنگي سازمان ها و نهادهاي مختلف است .
| سرگرداني در نسل جوان نتيجه كم توجهي به فعاليت هاي اسلامي است
|حجت الاسلام رباني
حجت الاسلام هادي رباني نماينده نيز در همين ارتباط با اشاره به نواقص بسياري كه در راستاي فعاليتهاي ديني و مذهبي در كشور وجود دارد، توجه ويژه به مقوله فرهنگ ديني و مذهبي را عاملي براي جلوگيري از بروز سرخوردگي و سرگرداني در نسل جوان اعلام كرد .وي با تأكيد بر اين كه دستگاه هاي مرتبط با اين فعاليت در زمينه فرهنگ سازي ديني و اسلامي و كساني كه با خيل عظيمي از اقشار جامعه سروكار دارند ، رسالت خود را در اين راستا به نحو شايسته اي انجام نداده اند ، گفت : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، سازمان ملي جوانان ، آموزش و پرورش و دانشگاه ها كه مخاطبان بسياري دارند ، نتوانسته اند در اين زمينه موفق و سازنده عمل كنند كه تبعات آن را در جامعه شاهد هستيم .
* اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، براي رفع نواقص موجود وارتقاء فرهنگ ديني - مذهبي جامعه پيشنهاداتي را ارائه كردند كه توجه به آنها مي تواند در راستاي ايجاد تحولات مثبت در سطح جامعه مؤثر واقع شوند :
| تمام تبليغات بايد صبغه ديني داشته باشند
|فاطمه آليا
فاطمه آليا از ديگر اعضاي كميسيون فرهنگ و كميته رسانه هاي گروهي وارتباطات جمعي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين كه دين در واقع آئين و روش زندگي است يادآورشد : تبليغات ديني ، تمامي تبليغاتي را كه مربوط به شئونات زندگي مي شوند را در بر مي گيرند ، لذا براي اين كه تبليغات ، با تأثيرات مثبت همراه باشند ، مي بايست تمامي تبليغات ، صبغه ديني داشته باشند . عضو كميته رسانه هاي گروهي و ارتباطات جمعي در ادامه با تأكيد بر اين كه فرهنگ سازي يك هنر است و بايد هنرمندانه به آن پرداخته شود افزود: ويژگي و مباني فرهنگي بايد باور شود ، ارزشهاي ديني نيز بايد به طور دقيق نهادينه شده و به باور افراد برسد تا در زندگي فردي و در سطح جامعه نمود داشته باشد . وي برگزاري جلسات و نشست هاي مداوم و مستمر را يكي از فعاليتهاي مناسب و تأثير گذار در اين زمينه اعلام كرد وافزود: طي جلساتي كه با حضور اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس و مسئولان دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي برگزار مي شود ، اعضاء كميسيون نقطه نظرات ، انتظارات ، انتقادات و توصيه هاي خود را براي مسئولان فرهنگي كشور مطرح مي كنند و به دنبال آن كميسيون و مجلس بر فعاليت دستگاه ها و سازمان ها نظارت دقيق خواهند داشت .
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صداقت مسئولان فرهنگي عاملي براي عملكرد مثبت است
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عفت شريعتي
عفت شريعتي با اشاره به وجود ضعف در فعاليتهاي فرهنگ و مذهبي كه تاكنون صورت گرفته است ، صداقت در گفتار وكردار را از عوامل مهم براي فعاليت سازنده مسئولان اعلام كرد و گفت : مسئولان بايد بدانند اگر در مسند و جايگاهي قرار گرفته اند ، موقت هستند و تنها صداقت عمل ونتايج عملكرد آنها است كه ماندگار وهميشگي خواهد بود . وي در ادامه بر ضرورت حفظ سلامت معنوي ، معرفتي و همچنين درست كرداري مسئولان فرهنگي كشور تأكيد كرد و يادآورشد : مسئولان نبايد امور فرهنگي جامعه و آينده آن را فداي برخي مصلح انديشي ها كنند .
| تشكيل كارگروهي براي ساماندهي فعاليت هاي ديني ضروري است
|ميرزايي
ميرزايي ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر فعاليت هاي ديني و مذهبي بسياري كه در جامعه انجام مي شود ، عدم هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف را عاملي براي دست نيافتن به نتايج مطلوب اعلام كرد و گفت : تشكيل كارگروهي از سوي كميسيون فرهنگي مجلس به منظور ساماندهي به فعاليت ها ضروري به نظر مي رسد . وي همچنين تشكيل شورايي به منظور ايجاد سمت وسوي مناسب و لازم بين تمامي دستگاه هاي متولي فرهنگ ديني و مذهبي در جامعه را يكي از راهكارهاي رفع مشكل فعلي اعلام كرد و گفت : در صورتي كه اين شورا تشكيل شود در ارائه خط مشي هاي واحد و ايجاد هماهنگي هاي لازم بسيار مؤثر خواهد بود . ميرزايي با اعلام اين كه تشكيل چنين شورايي خارج از حيطه وظايف كميسيون فرهنگي مجلس است افزود : كميسيون فرهنگي مي تواند با ايجاد يك كارگروهي براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف و ارائه خط مشي هاي مناسب فعاليت قابل قبولي را داشته باشد .
| انتصاب افراد فرهنگي موجب ارتقاء فرهنگ ديني مي شود
|حجت الاسلام رضا آشتياني
حجت الاسلام رضا آشتياني نماينده مردم قم نيز با تأكيد بر اين كه موقعيت مذهبي و اسلامي فعلي كشور در حد مطلوب قرار ندارد ، گزينش و انتصاب افرادي اصلح و فرهنگي را به منظور فعاليت در زمينه هاي فرهنگي ، راهكاري مناسب براي رفع اين نقيصه اعلام كرد . عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب افرادي كه چهره فرهنگي داشته و عاشق سازندگي فرهنگي باشند را از راهكارهاي اساسي ، به منظور ارتقاء جايگاه فرهنگ ديني و مذهبي در جامعه اعلام كرد و گفت : گزينش و انتصاب افراد اصلح راهكاري است كه رسيدن به مطلوب ها را سهل و فرهنگ جامعه را به موقعيتي مطلوب وارزشمند ارتقاء مي بخشد .
* اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقدند توجه صحيح به امور ديني - مذهبي و فعاليت هاي شايسته در اين زمينه ها مي تواند در ارائه راهكارهاي مطلوب به افراد جامعه و هدايت آنها به راه سعادت ونيكبختي ، بسيار مؤثر واقع شود :
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پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه با استفاده از رهنمودهاي دين مبين اسلام ، سعادت را به همگان هديه مي كند
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سيد حسن عباسي
سيد حسن عباسي نيز با تأكيد بر اين كه جامعه جوان ايران نياز به راهنمايي و هدايت ارزشمند و مناسب دارد ، اسلام را دين بهتر زيستن معرفي كرد و گفت : پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه با استفاده از رهنمودهاي دين مبين اسلام ، سعادت را به همگان هديه مي كند .وي با اشاره به اين كه جوانان آينده سازان جامعه هستند و بايد در راه سازندگي فكر و روح آنان تلاشهاي ارزنده اي صورت گيرد ، گفت : شايسته است در راستاي رفع نيازهاي اين قشر از جامعه در حوزه دين و مذهب ، با نگاهي نو و مثبت فعاليت كرد . عباسي با تأكيد بر اين كه اسلام ناب ، تمام مشكلات فردي و اجتماعي را رفع مي كند يادآورشد : اسلام دين بهتر زيستن است و شادي را به زندگي انسان ها هديه مي كند ، بنابراين فعاليت بيشتر و بهتر در اين زمينه ، سعادت را به ارمغان مي آورد . وي همچنين اشاعه فرهنگ ديني را عاملي براي تزريق نشاط در جامعه اعلام و با تأكيد بر ضرورت بازنگري در شيوه هاي ارائه دين و مذهب در كشور ، اشاعه فرهنگ ديني را عاملي براي تزريق نشاط در جامعه عنوان كرد .
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