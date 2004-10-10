شاخص هاي رويگرداني اعراب و مسلمانان ازجمهوريخواهان در انتخابات آينده رياست جمهوري

به گزارش خبرگزاري مهر، در طول تاريخ انتخابات آمريكا اززمانيكه مسلمانان آن كشوردرفرايند مشاركت سياسي و انتخابات شركت مي كردند اين گروه موسوم به اعراب و مسلمانان آمريكائي بطور سنتي گرايش به جمهوريخواهان داشتند.

حوادث يازده سپتامبر سال 2001 را ميتوان نقطه عطفي در تاريخ آمريكا دانست ليكن اين مسئله تاثير بسيار زيادي نيز در شيوه زندگي و الگوهاي رفتاري مسلمانان آن جامعه گذاشته و شايد به جرات بتوان گفت كه تاثير اين واقعه بر مسلمانان ، گرچه نه بصورت عيني و ملموس، بيشترازواقعه حمله ژاپن به پرل هاربوربرشهروندان ژاپني مقيم آمريكا در آن زمان داشت.

بعد از اين واقعه تيم سياسي بوش بصورت تلويحي و ضمني وبعضاً بصورت علني با اتخاذ تدابيري مسلمانان را عامل اين واقعه معرفي كرده و با در پيش گيري اقداماتي از جمله "قانون ميهن پرستي"(Patriotic Act) باعث محدوديت و تنگ ترشدن اوضاع و احوال و عرصه بر جامعه اسلامي آمريكا شدند.

اين تحولات، اثر خود را با شروع مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا كاملاً نشان داد و مسلمانان اعلام كردند كه در اين دوره از جمهوريخواهها حمايت نخواهند كرد. گرچه با عنايت به سياستهاي بوش و پيش بيني هائي كه در اين خصوص صورت مي گرفت باعث شگفتي تحليلگران سياسي نشد ليكن اين مسئله تا حدودي در اين برهه يك نوع سنت شكني بود.

عاشلي انصارا(Ashley Ansara) رئيس يك مركز تحقيقات پزشكي در اورلاندو اعلام كرد كه من از زمانيكه در سال 1973 به آمريكا مهاجرت كردم به جمهوريخواهان راي مي دادم ليكن اين بار ما با موقعيت متفاوتي روبروهستيم.

گرچه مسلمانان چنين موضعي را اعلام كرده اند و بعضي از تحليلگران با استناد به نظر سنجي هاي صورت گرفته ، اين موضع گيري مسلمانان را به منزله حمايت از رقيب بوش ، يعني جان كري قلمداد مي كنند ليكن به نظر مي رسد كه اعراب و مسلمانان آمريكا در اين دوره با يك مشكل اساسي روبرو هستند و اعلام اين موضع به معناي حمايت قاطع آنها از كري نيست.

اين مشكل چيست؟

گزارش خبرگزاري مهر مي افزايد: مسائلي كه درانتخابات دوره هاي گذشته مسلمانان با آن روبرو بودند بيشتر حول مسئله سياست خارجي بويژه در مسئله خاورميانه و مسئله فلسطين بود ليكن در اين دوره مبحث ديگري كه به اين معضل اضافه شد و مسلمانان به اين مسئله حساسيت ويژه اي دارند، مسئله آزاديهاي مدني و وضع قوانين از سوي جمهوريخواهان بود كه مستقيماً جامعه مسلمانان را مورد هدف قرار مي داد و به همين سبب است كه مسلمانان در اين دوره ازانتخابات ، در دو حوزه شرط احتياط را رعايت خواهند كرد.

اولين حوزه مسائل داخلي و اعطاي آزاديهاي شهروندي كه از اين گروه ، بعد از 11 سپتامبر گرفته شده وآنها بر اين باورند كه دموكراتها با عنايت به تئوري خود در اين زمينه ، چنين تسهيلاتي را براي آنها فراهم خواهند نمود ليكن مشكلي كه در اين بين وجود دارد مسئله ريشه و اصالت يهودي كري ، مواضع او در قبال مسئله فلسطين ، و يهودي بودن برادر وي بنام "كامرون كري" است كه اين شخص در واقع با سفر اخير خود به اسرائيل نشان داد كه در صورت انتخاب به عنوان برادر رئيس جمهور از مشاوران نزديك جان كري خواهد بود.

كري در مؤسسه اعراب آمريكائي با اعلام موضع خود در خصوص ديوار حائل اظهار داشت كه ديوار امنيتي كه در حال حاضر توسط اسرائيل ساخته مي شود" ديوار صلح " است، در حاليكه بعداً وي به رهبران يهودي كه از اين موضع گيري وي آزرده خاطر شده بودند گفت : "ديوار وسيله اي مشروع براي دفاع از خود است".

همچنين كري گرچه در فلوريدا در هنگام مبارزه انتخاباتي به صراحت در مورد اعطاء آزاديهاي مدني و ساير مسائل و زمينه هاي مشترك و مورد علاقه يهوديان و مسلمانان در زمينه داخلي اعلام موضع مثبت كرد، ليكن از كنار مسئله مناقشه اسرائيل و فلسطين با احتياط عبور كرد كه اين مسئله مي تواند در چشم انداز ومنظر اسلامي يك "رندي ديپلماتيك" و يك ترفند انتخاباتي در راستاي لاپوشاني مسائل مورد علاقه راي دهندگان تلقي شود كه در سطح خرد مسئله، در صدد راضي نگهداشتن دو طرف درگير است كه اين مسئله مي تواند درآينده در سطح كلان نيز به لاپوشاني مسئله و فرار از ارائه راه حلي درست تعبير شود و مسئله صلح خاورميانه را با مشكلي جدي مواجه كند.

ليكن با عنايت به چشم انداز فوق گرچه مسلمانان به نظر مي رسد اين بار تحت تاثير مسائل مدني به باشگاه دموكراتها بپيوندند با اين وجود به نظر مي رسد كه اين صرفاً ترجيح بد به بدتر باشد تا يك انتخاب احسن و همچنين مطمئناً مسلمانان در اين دوره به نسبت در فرايند مشاركت سياسي ضعيف تر خواهند بود و اين برگرفته از نزديكي مواضع دو كانديدا بويژه در بعد سياست خاورميانه اي اين دورقيب انتخاباتي است.