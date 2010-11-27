چاوز، اردوغان و ماندلا راهی غزه می شوند/ جزئیات و زمان دقیق سفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "صائب شعث" هماهنگ کننده کاروان اروپایی راه امید برای رفع محاصره غزه اظهار داشت: هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و نلسون ماندلا رهبر انقلاب ضد آپارتاید آفریقای جنوبی اوایل سال آتی میلادی به غزه سفر خواهند کرد.

وی با بیان اینکه "دسمون توتو" کشیش اهل آفریقای جنوبی نیز این مقامات را همراهی خواهد کرد گفت: این سفر در راستای تلاش برای رفع محاصره نوارغزه صورت می گیرد.

خاطرنشان می شود کاروان راه امید که حامل کمک های پزشکی و آموزشی برای غزه بود و 35 فعال صلح از کشورهای اروپایی و غربی انگلیس، ایرلند، فرانسه، اسپانیا، نیوزلند و آرژانتین آن را همراهی می کردند عصر پنجشنبه با اجازه مسئولان مصری از گذرگاه مرزی رفح عبور کرد.

رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه این منطقه را تحت محاصره قرار داده است.