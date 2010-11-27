آلودگی هوا حیات تمامی زیست مندان تهران را به خطر انداخته است

اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود مطالعات علمی در مورد کاهش یا افزایش جمعیت و تعداد گونه های پرنده با تداوم آلاینده های هوا در تهران تاکید کرد: هوای تهران در شرایط ناسالمی است و از مرز هشدار نیز گذشته اما باید پذیرفت این آلودگی پرندگان و گیاهان را نیز دچار مشکلات مختلفی می کند.

به عقیده کهرم، پرنده ها مانند دیگر زیست مندان در هوای آلوده تهران با مشکلات متعددی مواجه اند و این موجودات همانند انسان به آب، خاک و هوای سالم محتاجند و در بیست روزی که به دلیل پایداری جوی و نبود بارش باران و جریانهای بادی، آلودگی هوا انباشت شده پرندگان نیز در تهران روزهای ناآرام و نامطلوبی را سپری کرده اند.

این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: تردد بیش از دو میلیون و هشتصد هزار خودرو و موتورسیکلت در روز و تولید روزانه آلودگی و مناسب بودن شرایط جغرافیایی و همراهی شرایط پایدار جو توانسته به انباشت آلاینده ها در اکوسیستم تهران کمک کند.

کهرم به فصل خزان و شرایط خواب درختان اشاره کرد و افزود: درختان در فصل پائیز در خواب فصلی به سر می برند و از این وضعیت آلودگی هوا چندان متاثر نیستند اما نباید شگفتیهای طبیعت را دست کم گرفت چرا که درخت به دلیل دریافت دی اکسید کربن و پس دادن اکسیژن چه بسا در این شرایط غذای مکفی در اختیار داشته باشد.

وی به ذرات معلق و آلاینده های پائین تر از دو و نیم میکرون اشاره کرد و اظهار داشت: این ذرات به خاطر ریز بودن به بدترین شکل ممکن در مجاری تنفسی و نایژکها نفوذ می کند و حتی با ماسک هم قابل مهار نیستند و به سلامت انسان خدشه وارد می کند. به همین دلیل توصیه می شود افراد سالخورده و کودکان و ورزشکاران در این هوا به فعالیت نپردازند.