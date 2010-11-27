تعیین سن مظنونین با کمک آزمایش خون

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان می گویند دانشمندان علوم جنایی و دادگاهی می توانند به سرعت این شیوه جدید شناسایی را برای تعیین سن فرد مظنونین مورد استفاده قرار داده و اطلاعات ارزشمندی به دست آورند.

در این شیوه از ویژگی های سلولهای ایمنی بدن یا سلولهای T که در خون انسان در حرکتند، استفاده می شود. این سلولها نقشی اساسی را در تشخیص مهاجمان خارجی از قبیل باکتری ها، ویروسها، قارچها و یا سلولهای توموری به عهده دارند از این رو دانشمندان هلندی از این ویژگی سلولهای T برای شناسایی نمونه ای جدید از سلولهای خارجی، مولکولهای دی ان ای کوچک و کروی استفاده کرده اند.

تعداد این مولکولهای کروی در خون که به sjTRECs نیز شهرت دارند با بالا رفتن سن افراد کاهش پیدا می کند و محققان نیز معتقدند همین پدیده بیولوژیکی می تواند برای تخمین سن دقیق و قابل قبول افراد مورد استفاده قرار گیرد. این روش به محققان امکان می دهد سن افراد را با میزان خطایی در حدود 9 سال تعیین کنند.

تعیین نشانه های ظاهری افراد از قبیل رنگ مو یا رنگ چشم از اطلاعات نهفته در DNA یکی از حوزه های جدید و رو به رشد در علوم جنایی است اما تاکنون شناسایی دقیق و قابل قبول تعدادی از این نشانه ها با استفاده از این شیوه امکانپذیر بوده است.

بر اساس گزارش گاردین، با این حال محققان دانشگاه اراسموس در روتردام معتقدند شیوه جدیدی که موفق به ابداع آن شده اند، نسبت به هر شیوه ای که تاکنون برای تعیین نشانه های ظاهری با کمک DNA طراحی شده است از بالاترین دقت برخوردار است.