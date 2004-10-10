دشمني هاي اسراييل به دليل تشويق قدرتهاي بزرگ ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عمروموسي امروز يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:" دشمنيهاي اسراييل به دليل نشانه هاي تشويقي كه از برخي قدرتهاي بزرگ دريافت مي كند، ادامه دارد، اقدامي كه باعث مي شود اسراييل از مشروعيت بين المللي و قانون بين الملل خارج شود.



وي افزود: چراغ سبز و مصونيتي كه اسراييل از آن برخوردار است تا ابد ادامه نخواهد داشت و اين مسئله طول نخواهد كشيد.



موسي هفته گذشته نيز ازحمايت از اسراييل و مصونيت اين رژيم به شدت انتقاد كرده بود.



يادآور مي شود كه 107 فلسطيني از زمان آغاز حملات گسترده نظاميان صهيونيست به شمال نوار غزه در 28 سپتامبر تاكنون به شهادت رسيده اند كه بسياري از كودكان و زنان ميان آنها ديده مي شوند.



پيش از اين آمريكا قطعنامه محكوميت رژيم صهيونيستي به دليل جنايات در نوار غزه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را وتو كرد.

