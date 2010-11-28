انتقاد از اعمال نظرات شخصی در لایحه حمایت از خانواده

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی سه ماده 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده پس از پایان بررسی برنامه پنجم در دستور کار بررسی صحن علنی قرار می گیرد افزود: لایحه حمایت از خانواده با فشارهای بنده به رئیس مجلس به کمیسیون قضایی برگشت تا بررسی بیشتری بر روی آن انجام شود ولی نهایتا دوباره اعضای این کمیسیون نظرات خود را بر روی این لایحه اعمال کردند.

وی در پاسخ به اینکه کمیته حقوقی کمیسیون قضایی که قرار بود برای بررسی بیشتر لایحه حمایت از خانواده و استفاده نظرات کارشناسان و مخالفان تشکیل شود چرا به صورت موثر تشکیل نشد اظهار داشت: این کمیته حقوقی تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون نیز به این کمیته رفتند ولی به طور جدی به این لایحه در کمیته پرداخته نشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون حقوقی نظرات شخصی خود را در تصویب لایحه حمایت از خانواده اعمال کردند افزود: نمایندگان مجلس در صحن علنی به راحتی از کنار این لایحه نخواهند گذشت و در بررسی در صحن با مشکل مواجه می شود.

وی با اشاره به پیشنهاد خود در کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر الزامی شدن ثبت نکاح موقت در صورتی که مدت آن بیش از دو سال باشد گفت: نمایندگان با بی توجهی نسبت به چنین پیشنهاداتی برخورد کردند و این پیشنهاد رای نیاورد.

قربانی با بیان اینکه نکاح موقت حکم شرعی اسلامی است گفت: البته بنده و بسیاری دیگر از نمایندگان معتقدیم باید قانون در این زمینه به گونه ای تنظیم شود که جلوی عیاشی مردان از این طریق گرفته شود.