مجلس از حاجي انتظار دارد مشكلات موجود را حل كند

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درگفتگوباخبرنگارپارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: مجلس از ابتدا به منظور حل مشكلات مردم در همه زمينه به دنبال تعامل با دولت و دستگاههاي اجرايي بوده است و بارها تاكيدكرده ايم مي خواهيم سال آخر دولت آقاي خاتمي بهترين سال دولت وي باشد واگرتلاش براي حل مشكلات مردم شدت يابد خود تعامل محسوب مي شود .



نماينده تهران برادامه تعامل با دولت تاكيدكرد و گفت: مجلس نمي پذيرد اگرمشكلات را منعكس كرد و ازمسئولان اجرايي و وزيران دولت خواست آنها را برطرف كند، به خاطر ضعف هاي موجود دربدنه دولت يا نگرش هاي سياسي به اين مشكلات بي توجهي شود زيرا اگراين اتفاق بيفتد قطعا منافع و مصالح مردم مقدم بر تعامل با وزارتخانه مقدم است .



عباسپورتهراني فرد سياست كميسيون آموزش و تحقيقات را كمك به دستگاههاي اجرايي براي رفع موانع و حل مشكلات موجود درسيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور عنوان كردوادامه داد : از ابتداي فعاليت كميسيون آموزش و تحقيقات با وزراي آموزش و پرورش و علوم وفنون جلسات متعددي براي حل مشكلات موجود درنظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي تشكيل و سئوالات زيادي از سوي نمايندگان درباره مشكلاتي كه ضعف مديران آموزش و پرورش دراستانها دارند نيز مطرح شده است .



وي با بيان اينكه وزيران دولت بايد حل معضلات و مشكلات را وظيفه خود بدانند، افزود: مجلس اگر اين اراده را دروزيران كابينه ايجاد كند كه مشكلات موجود را حل كنند به موفقيت چشمگيري دست يافته است .



رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه كرد: اينكه دروزراتخانه آموزش و پرورش براي جبران كمبودهاي موجود از مردم شهريه اجباري دريافت شود موجب مخدوش شدن آبروي نظام و دولت است زيرا بودجه امسال آموزش و پرورش 4 هزار و 600 ميليارد تومان است در حاليكه كل كمكهاي مردمي و شهريه هاي اجباري 30 ميليارد تومان برآورد شده است و اين جاي تاسف است كه بخاطر اين مبلغ بخواهيم با آبروي نظام بازي كنيم.



عباسپور به برخي از مشكلات موجود در وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: بي ضابطه بودن عزل و نصبها، جذب معلمان حق التدريس بدون در نظر گرفتن شرايط استخدام آنها و دريافت شهريه هاي بي ضابطه و اينكه پس از گذشت دو هفته از آغاز سال تحصيلي هنوز برخي از مجتمع هاي آموزشي معلم ندارند حاكي از ضعف مديريت در اين مجموعه است.



وي گفت: وقتي مي پرسيم چرا هنوز اين مدارس معلم ندارند پاسخ داده ميشود به معلمان آنها ابلاغ شده اما چون راهشان دور است نمي روند، آيا اين امر نشان دهنده ضعف مديريت و نبود اقتدار وزير در وزارت آموزش و پرورش نيست.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تعامل دولت و مجلس به منظور حل مشكلات مردم صورت مي گيرد گفت: بياييم سعي كنيم در حل مشكلات كشور، مسائل سياسي را دخالت ندهيم و تنها به رفع نواقص و كاستي ها فكر كنيم.



رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش گفت: عده اي از نمايندگان تمايل به استيضاح دارند اما هنوز به طور رسمي اين موضوع در مجلس و فراكسيون اكثريت مورد بررسي قرار نگرفته است و اگر ببينيم تعامل نمي تواند مشكلات را حل كند از مكانيزم استيضاح استفاده ميشود.

وي اضافه كرد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره مشكلات موجود در آموزش و پرورش با رئيس جمهور صحبت كرديم و حتي نامه اي نيز در اين خصوص خطاب به وي نوشتيم زيرا مي خواهيم از تمام توان قوه مقننه و مجريه براي پشتيباني از وزارت آموزش و پرورش استفاده شود تا مشكلات موجود برطرف شود.

عباسپور اضافه كرد: تلاش مي كنيم در لايحه بودجه سال آينده به افزايش اعتبارات آموزش و پرورش توجه بيشتري شود.