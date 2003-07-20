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۲۹ تیر ۱۳۸۲، ۲۰:۳۱

يك كارشناس مسائل سياسي :

مقاومت حق مردم عراق است

مقاومت حق مردم عراق است

فليح حسن السامرايي كارشناس عراقي مسايل سياسي گفت : مقاومت پس از پايان جنگ در عراق عادي و قابل پيش بيني بود .

به گزارش  خبرگزاري مهر:  فليح حسن السامرايي كارشناس عراقي  مسايل سياسي در گفتگويي با شبكه ماهواره اي الجزيره  گفت : حوادثي  كه در برهه زماني پس از پايان جنگ در عراق شاهد هستيم عادي و قابل  پيش بيني بود . 
وي افزود :  هر اشغالگري بايد منتظر مقاومت باشد ونظاميان آمريكايي و انگليسي خود اعتراف كرده اند كه اشغالگر هستند لذا مقاومت عليه اشغالگران حق  مردم عراق است و در آينده نيز افزايش پيدا خواهد كرد . 
به گزارش الجزيره وي دليل افزايش حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي را در عراق، مرتفع نشدن مشكلات مختلف و اصلي  دانست و گفت : در حالي كه سه ماه از پايان جنگ  مي گذرد همچنان مردم عراق با  مشكلات اساسي و فراواني روبرو هستند .
وي افزود : از زمان حضور نيرو هاي آمريكايي در عراق تاكنون  شاهد  بي قانوني و عدم  امنيت هستيم .السامرايي اظهار داشت آمريكايي ها ادعا كردند كه براي آزادي عراق وارد اين كشور شده اند اما هم اكنون معلوم شده است كه اين گونه نيست . وي در مورد شوراي حكومتي عراق گفت : اين شورا قانوني نيست و نمي تواند نماينده ملت عراق باشد زيرا شوراي حكومتي ، عراق را به شكل قومي تقسيم كرده است و اين امر باعث تفرقه  خواهد شد .  

کد مطلب 11989

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