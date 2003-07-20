مقاومت حق مردم عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر: فليح حسن السامرايي كارشناس عراقي مسايل سياسي در گفتگويي با شبكه ماهواره اي الجزيره گفت : حوادثي كه در برهه زماني پس از پايان جنگ در عراق شاهد هستيم عادي و قابل پيش بيني بود .

وي افزود : هر اشغالگري بايد منتظر مقاومت باشد ونظاميان آمريكايي و انگليسي خود اعتراف كرده اند كه اشغالگر هستند لذا مقاومت عليه اشغالگران حق مردم عراق است و در آينده نيز افزايش پيدا خواهد كرد .

به گزارش الجزيره وي دليل افزايش حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي را در عراق، مرتفع نشدن مشكلات مختلف و اصلي دانست و گفت : در حالي كه سه ماه از پايان جنگ مي گذرد همچنان مردم عراق با مشكلات اساسي و فراواني روبرو هستند .

وي افزود : از زمان حضور نيرو هاي آمريكايي در عراق تاكنون شاهد بي قانوني و عدم امنيت هستيم .السامرايي اظهار داشت آمريكايي ها ادعا كردند كه براي آزادي عراق وارد اين كشور شده اند اما هم اكنون معلوم شده است كه اين گونه نيست . وي در مورد شوراي حكومتي عراق گفت : اين شورا قانوني نيست و نمي تواند نماينده ملت عراق باشد زيرا شوراي حكومتي ، عراق را به شكل قومي تقسيم كرده است و اين امر باعث تفرقه خواهد شد .