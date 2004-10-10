دخالت "موساد" در انفجارهاي "طابا"

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان ، كارشناسان امنيتي و تحليلگران سياسي بعيد نمي دانند كه سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي " موساد" در انفجارهاي پنجشنبه شب در طابا و نويبع در شبه جزيره سينا دست داشته باشد.



در انفجارها كه ده ها كشته و زخمي برجا گذاشت اكثر قربانيان آن اسرائيلي بودند، كارشناسان مصري اذهان را به انفجاري كه در دهه پنجاه ميلادي در هتل ملك داوود روي داد و رسوايي لاوون اشاره مي كنند كه در آن موساد دست داشت برخي از آنها احتمال دست داشتن القاعده را در حوادث بعيد نمي دانند.



سرلشگر فواد علام معاون مدير سابق اداره آگاهي امنيتي دولت مصر مي گويد: به اعتقاد من موساد اسرائيل ناگزير در اين انفجارها نقش دارد، منافع واقعي اسرائيلي ها در اين انفجارها است، وجود انگيزه هايي در ميان اسرائيلي ها احتمال دست زدن آنها به اين اقدام را تقويت مي كند.



وي يكي از اين انگيزه ها را تمايل و رغبت اسرائيلي ها در زدن برچسب تروريسم به فلسطينيان اعلام مي كند و انگيزه ديگر را تمايل ديگر صهيونيست ها در ايجاد اختلاف و دودستگي ميان مصر و گروه هاي فلسطيني و دور كردن مصر از ايفاي نقش كنوني خود براي توقف رنج ملت فلسطين تلقي مي كند.



اين كارشناس برجسته مصري درباره عوامل اجراي اين انفجارها مي گويد: موساد مي تواند به درون برخي عناصر يا به داخل برخي گروه ها و شبكه ها رخنه كند بدون اينكه اين گروه ها بدانند كه آنها در عمل به نفع اسرائيل عمل مي كنند.



سرلشگر علام كاملا نقش شبكه القاعده را در اين انفجارها رد مي كند.



به گفته اين كارشناس امنيتي برجسته مصري، القاعده تنها يك مساله تبليغاتي آمريكايي و اسرائيلي است تحليل و ارزيابي حوادثي كه شبكه القاعده در آن دست داشته است، تاكيد مي كند كه القاعده قدرت اجراي هرعملياتي را در هر منطقه جهان و در هر سطحي با توجه به ضربه هايي كه در سه سال گذشته متحمل شده است ، ندارد.



وي تاكيد مي كند تنها دغدغه كنوني بازماندگان شبكه القاعده يك چيز است اينكه خود را مخفي كنند و از ديده ها پنهان شوند تا دستگير يا كشته نشوند.



سرلشگر علام به حادثه انفجار هتل ملك داوود كه اسرائيلي ها با وجود حضور يهوديان در آن دست به انفجار آن زدند، اشاره مي كند تا به روابط ميان مصر و انگليس ضربه و صدمه وارد كنند.



به گزارش مهر، وي پيش بيني مي كند كه جهان را در دوره هاي آينده، موجي از عمليات تروريستي فرا بگيرد وي بروز چنين وضعيتي را به علت عملكرد آمريكايي ها مربوط دانست كه جهان را به سمت موج بيشتري از خشونت خواهد كشاند كه به مراتب شديدتر از حوادث خشونت باري است كه در ده سال اخير روي داد.



اما سرلشگر صلاح الدين سليم كارشناس استراتژيكي معتقد است، سه احتمال را مي توان درباره اين حادثه بررسي كرد:اولين احتمال اين است كه مسئول اين انفجارها را شبكه القاعده يا يكي از شبكه هاي منطقه اي مرتبط با آن بدانيم بويژه پس از اظهاراتي كه برخي مسئولان سازمان جاسوسي آمريكا " سيا" القاعده را مسئول اين انفجارها احتمال دادند.



آنها احتمال اينكه جنبش حماس را كه تاكنون عملياتي از سوي اين جنبش در خارج از فلسطين اشغالي از هنگام تشكيل آن در دهه هشتاد رديابي نشده است، بعيد مي دانند ، زيرا حماس اخيرا هماهنگي محكمي را با مصر پس از سفر خالد مشعل رهبر سياسي اين جنبش آغاز كرده است، دست داشتن مسئوليت جبهه خلق براي آزادي فلسطين نيز بعيد به نظر مي رسد زيرا شمار زيادي از سران آن ترور شده اند و اكثر منابع حمايت مالي را از دست داده است.



سرلشكر سليم مي افزايد زئيف بويم معاون وزير دفاع اسرائيل شبكه القاعده را به دست داشتن در انفجارهاي طابا متهم كرده است و ميان اين انفجارها و تهديدهاي ايمن الظواهري ارتباط برقرار كرد، الظواهري تهديد كرده بود منافع آمريكا و اسرائيل را در منطقه خاورميانه هدف قرار خواهد داد.



به گزارش مهر، وي در ادامه به احتمال دوم درباره مسئوليت يكي از گروه هاي فلسطيني يا برخي جدايي طلبان از يكي از اين گروه ها اشاره مي كند و آن را با توجه به شروع عمليات نظامي رژيم صهيونيستي موسوم به ايام پشيماني از 29 سپتامبر گذشته تاكنون كه طي آن 84 فلسطيني كشته و صدها تن زخمي شدند و خسارت هاي سنگيني به تاسيسات زيربنايي فلسطيني وارد شد و شماري از رهبران مقاومت فلسطيني نيز در عمليات وحشيانه با بالگردهاي نظامي ترور شده اند، چنين احتمالي بعيد است و نيز با استناد به اظهارات جبريل الرجوب مشاور امنيتي عرفات كه وجود هرگونه ارتباط ميان هرگروه فلسطيني با انفجارهاي مذكور را تكذيب كرده است و اينگونه نتيجه گيري مي كند : اكثر قريب به اتفاق گروه هاي فلسطيني به همسويي و نزديكي با مصر كه نقش اصلي را در دستيابي به سند يكپارچه براي فعاليت ميان گروه ها و همكاري مستحكم ميان تشكيلات خودگردان و گروه هاي مقاومت ايفا مي كرد، علاقه مند هستند.

وي معتقد است با اين حال احتمال وجود نفوذ ورخنه موساد يا سازمان سيا آمريكا به درون يكي از گروه هاي فلسطيني براي ارتكاب چنين انفجارهايي وجود دارد.



اين كارشناس مي گويد : احتمال سوم اين است كه آنچه در طابا و نويبع روي داد به همان سبك و شيوه رسوايي انفجارهاي هتل داود و لاوون در دهه پنجاه در مصر روي داده است كه در آن يهوديان منافع غربي و بويژه منافع آمريكايي و انگليسي را در مصر هدف قرار دادند تا ميان مصر وانگليس اختلاف و دشمني ايجاد كنند.



جزئيات ديگري از انفجارهاي طابا

به گزارش مهر، آخرين خبرها از انفجارهاي طابا اين است كه تعداد كشته هاي اين انفجار به 34 تن رسيد كه اكثر آنها توريست هاي اسرائيلي هستند .



تحقيقات دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي مصر فاش كرده است كه اين انفجارها بوسيله بكارگيري خودروي هاي بمب گذاري شده انجام شده است .



اين درحالي است كه عمليات جستجوي نجات يافتگان ادامه دارد و 90 درصد از خرابي ها وآوار هتل هيلتون طابا اامه يافت در حالي كه تعداد كشته ها به 34 تن رسيد

تحقيقات اوليه واطلاعات موجود در دستگاه هاي امنيتي مصر درباره انفجارهاي پنج شنبه در جنوب شبه جزيره سيناي مصر بكارگيري خودروي هاي مملوء از مواد منفجره در منطقه نزديك به محل هاي انفجار را مورد تاكيد قرار مي دهد ، اين اطلاعات نشان مي دهد كه خودرويي كه در هتل طابا منفجر شد حدود 100 كيلوگرم مواد منفجره حمل مي كرد.



به نوشته الاهرام بر اساس اين اطلاعات وتحقيقات انجام شده ، ورود خودروها و وسائط نقليه به همراه مواد منفجره با توجه به تدابير شديد امنيتي و راه هاي بازرسي دقيق خودروهايي كه از خارج وارد مصر مي شوند، غيرممكن اعلام شده است.



در حالي كه خبري منتشر شده است به اينكه مقامات امنيتي مصر تحقيقات را با 12 فرد مظنون در چارچوب تلاش هاي گسترده براي آگاهي از پيچيدگي هاي اين حادثه آغاز كرده اند برخي اخبار ديگر آن را تكذيب مي كنند و تاكيد مي كنند كه خبربازداشت ده ها مظنون اين حادثه عاري از صحت است.



از سوي ديگر يك مسئول مصري شايعه مشاركت مقامات اسرائيلي در تحقيقات اوليه را رد كرد و گفت: تنها نوعي هماهنگي در زمينه مبادله اطلاعات وامداد و نجات وجود دارد زيرا تنها مصر صلاحيت و اختيار تحقيقات كامل را دارد زيرا جنايت در سرزمين مصر اتفاق افتاده است.



به گزارش مهر ، روزنامه الاهرام نوشت : انفجارهاي اخير در طابا پس از گذشت هفت سال صورت گرفت كه مصر توانسته بود خودش را از خشونت تروريستي محافظت كند و با گروه هاي تندرو برخورد كند وخطرات آنها را مهار كند اين انفجارها درحالي روي داد كه درپي تشكيل دولت جديد

همچنين آوي ديختر رئيس دستگاه امنيت داخلي اسرائيل موسوم به شين بت از محل انفجار در هتل هيلتون طابا ديدن كرد همچنان 12 روسي در شمار مفقودان اين حادثه قراردارند خسارت هاي سنگيني به اين هتل در پي حمله يك خودروي بمب گذاري شده وارد شده است.



مقامات مصري همچنين از اينكه اسرائيل بلافاصله پس از اين انفجارها با عجله شبكه القاعده را مسئول آن معرفي كرد، انتقاد كرده اند.

به هر تقدير با وجودي كه هنوز هيچ يك از احتمالات بالا تاييد نشده است اما گذشت زمان نشان خواهد داد كه دستان ناپاك اسرائيل همانند انفجارهاي دهه پنجاه در هتل داوود ورسوايي لافون درانفجارهاي طابا نيز قابل مشاهده است.