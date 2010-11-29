ایران کد مانع از عرضه کالای قاچاق می شود

صادق نجفی در حاشیه دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: استفاده از ایران کد از جمله اقدامات مهم برای ساماندهی وضع توزیع، معرفی و پیگیری مشخصات کالا از بدو تولید تا عرضه در بازار است .

وی با بیان به اینکه بهره مندی از ایران کد اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالا اعم از کالاهای وارداتی و ساخت داخل را تحت کنترل در می آورد، اظهارداشت: تمامی اطلاعات اعتباری کالا از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی و استاندارهای ملی و بین المللی آن ثبت و ذخیره می شود و دسترسی به آن از سوی مصرف کنندگان آسان است .

نجفی شکل گیری بازار شفاف، روان و کارآمد ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا تحقق تأمین حداکثر نیاز ها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و حل مساله قاچاق کالا، را از جمله اهداف مهم پیاده سازی و بهره مندی از ایران کد دانست .

وی گفت: حضور گسترده کالاهای ایرانی در تجارت الکترونیک از دیگر مزایای استفاده از این طرح است و این طرح می تواند ابزاری قوی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از رقابت ناسالم برخی افراد، سودجوئی توزیع کنندگان کالاهای قاچاق باشد که از این نظر به معنای حمایت از تولیدات داخلی هم خواهد بود .

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ارتباط با نظام کدگذاری بین المللی، زمینه سازی برای معرفی و تبلیغ گسترده کالا و توزیع آن در سطح بین المللی و کاهش هزینه توزیع و فروش از جمله اهداف مهم اجرای طرح ملی ایران کد در کشور عنوان کرد .

صادق نجفی با اشاره به اینکه اکنون تمامی کالاهای وارد شده به استان کد شناسائی دریافت می کنند ادامه داد: دریافت کد شناسایی به عنوان یک الزام است و وجود کالای بدون شناسنامه به عنوان کالای قاچاق تلقی و تخلف محسوب می شود .