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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

ایران کد مانع از عرضه کالای قاچاق می شود

ایران کد مانع از عرضه کالای قاچاق می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی استفاده از ایران کد را ابزاری برای جلوگیری از ورود و عرضه کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی دانست.

صادق نجفی در حاشیه دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: استفاده از ایران کد از جمله اقدامات مهم برای ساماندهی وضع توزیع، معرفی و پیگیری مشخصات کالا از بدو تولید تا عرضه در بازار است.

وی با بیان به اینکه بهره مندی از ایران کد اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالا اعم از کالاهای وارداتی و ساخت داخل را تحت کنترل در می آورد، اظهارداشت: تمامی اطلاعات اعتباری کالا از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی و استاندارهای ملی و بین المللی آن ثبت و ذخیره می شود و دسترسی به آن از سوی مصرف کنندگان آسان است.

نجفی شکل گیری بازار شفاف، روان و کارآمد ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا تحقق تأمین حداکثر نیاز ها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و حل مساله قاچاق کالا، را از جمله اهداف مهم پیاده سازی و بهره مندی از ایران کد دانست.

وی گفت: حضور گسترده کالاهای ایرانی در تجارت الکترونیک از دیگر مزایای استفاده از این طرح است و این طرح می تواند ابزاری قوی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از رقابت ناسالم برخی افراد، سودجوئی توزیع کنندگان کالاهای قاچاق باشد که از این نظر به معنای حمایت از تولیدات داخلی هم خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ارتباط با نظام کدگذاری بین المللی، زمینه سازی برای معرفی و تبلیغ گسترده کالا و توزیع آن در سطح بین المللی و کاهش هزینه توزیع و فروش از جمله اهداف مهم اجرای طرح ملی ایران کد در کشور عنوان کرد.

صادق نجفی با اشاره به اینکه اکنون تمامی کالاهای وارد شده به استان کد شناسائی دریافت می کنند ادامه داد: دریافت کد شناسایی به عنوان یک الزام است و وجود کالای بدون شناسنامه به عنوان کالای قاچاق تلقی و تخلف محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از دریافت ایران کد توسط سه هزار و 500 واحد تولیدی در آذربایجان شرقی نیز خبر داد.

کد مطلب 1198928

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