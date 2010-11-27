به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کرد با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تنظیم بودجه عمومی سالیانه استان تهران در اجرای نظام درآمد هزینه استان ها به نحوی که درآمد مصوب شهرستان های استان تهران به میانگین کشوری برسد، اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، مبلغ یکهزار میلیارد ریال از محل مازاد در آمد استان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تامین بخشی از کسری اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی استان تهران در سال 1389 از محل جزء (ل) بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در صورت تحقق در آمد، اختصاص می یابد.

همچنین بر این اساس،‌ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نسبت به تامین مبلغ سی و چهار میلیارد ریال از محل جزء (ل) بند 2 قانون بودجه سال 1389 (مازاد درآمد) و سهمیه موجود در اختیار این معاونت برای تکمیل بیمارستان رباط کریم در سال 1389 اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.