"وین رونی" سرانجام از هواداران منچستریونایتد عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رونی ماه گذشته در حالی که به نظر می رسید در آستانه ترک منچستریونایتد است سرانجام قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد. این تعلل در تمدید قرارداد سبب خشم هواداران من یونایتد شد.

وین رونی گفت: حس می کنم که از هواداران عذرخواهی کرده ام. من به خاطر مسائلی که در خصوص قر اردادم وجود داشت عذرخواهی کردم. کما اینکه موضعم را هم روشن کرده ام و آن این است که برای بلندمدت با منچستریونایتد بمانم و با این تیم موفق باشم.

وی افزود: همه می گویند من می خواستم به منچسترسیتی بروم اما باور کنید اگر از من یونایتد می رفتم فوتبال خود را در تیمی غیرانگلیسی دنبال می کردم.

بر پایه گزارش ساکرنت، رونی تایید کرد ترک منچستریونایتد می توانسته بزرگ ترین اشتباه زندگی اش بوده باشد. وی افزود: البته. شما ببینید بسیاری از بازیکنانی که از این تیم رفتند نتوانستند موفق باشند و من خوشحالم که اینجا مانده ام.