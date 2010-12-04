11نقش بزکوهی و چهار نقش انسان در خوزستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته علی محمد چهارمحالی کارشناس مرمت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در بررسی های خود برای نخستین بار نقوش چهار بز کوهی را بر تخته سنگی مشاهده کرده و مراتب را به اداره میراث فرهنگی شوشتر و گتوند اطلاع داده بود.

تقریبا ده روز پیش هم اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان و انجمن دوستدار میراث فرهنگی بوم و آفتاب در بازدید دوباره از محل کشف نقشهای بز کوهی تعداد 11 نقش بز کوهی و چهار نقش انسان دیگر را شناسایی کردند که با احتساب این تصاویر، تعداد نقوش بز سنگی به 15 و نقوش انسان سنگی به پنج اثر می رسد.

نقوش بز کوهی و انسان در حال شکار روی سنگهایی از جنس ماسه سنگ سند استون حکاکی شده است.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از خطر وجود بیل مکانیکی مته در محل کشف این نقوش و تخریب احتمالی آنها خبر داد و گفت: حضور این دستگاهها باعث تخریب و برداشت سنگهای حاشیه رودخانه می شود به همین دلیل موضوع را به صورت کتبی به اداره کل محیط زیست خوزستان اطلاع دادیم.

وی گفت: مسئولان اداره میراث فرهنگی خوزستان نیز پس از اطلاع از این موضوع، پاسخ دادند که باید نامه نگاری و سپس پیگیری شود. اما اکنون بعد از گذشت تقریبا ده روز از زمان مطلع شدن هنوز هیچ اقدامی برای نگهداری، ثبت و بررسی این نقوش انجام نداده اند.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با بیان اینکه شناسایی نقوش 20 بز کوهی و انسان روی سنگهای تاریخی، ضرورت حفظ و ثبت آنها را در فهرست آثار ملی صد چندان می کند اظهار کرد: این نقوش سنگی در حین ناشناس بودن زیر پای کشاورزان روستا، کودکان و نوجوانان در حال فرسایش و تخریب هستند و به جز مراقبتهای موردی روستائیان، هیچ حفاظت اصولی از آنها انجام نمی شود.

بز کوهی یک اسطوره آریایی است که در ایل بختیاری رسوخ کرده و می‌توان تاثیر آن را روی سفالینه‌ها، صخره‌ها، ریتون‌ها، اشیاء تزینی، لگام اسب، دستبافته‌ها و... مشاهده کرد.