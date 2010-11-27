پایداری برای وحدت بهتر است یا وحدت برای پایداری

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتانی‌پور در یادداشتی که برای سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر ارسال کرد به لزوم به کارگیری اعتماد در بین تهیه‌کنندگان اشاره و خاطرنشان کرد که با ایجاد شورای علی تهیه‌کنندگان می‌توان فضای گفتگو با ادبیات انسانی، احترام به حقوق دیگران و بالابردن تحمل را تجربه کرد.

در ابتدای این یادداشت آمده: وحدت کلمه زیبای است که هیچ صاحب خردی منکر آن نیست اما از زمانی که می‌خواهیم به لحاظ محتوا به آن دسترسی پیدا کنیم هزینه‌هایی را می‌طلبد که کمتر کسی به آن تن می‌دهد مگر حق طلبان منصف. چندی است که همکاران محترم من در مسند تهیه کنندگی حول محور وحدت مطالبی را مطرح می‌کنند که بدون تردید ناشی از نگرانی هایی است که فعالیت حرفه ایمان را به مخاطره انداخته و ضرورت به هم پیوستن و دور یک میز نشستن به قصد رشد و تعالی و برداشتن موانع پی در پی در مسیر شغلمان را گوشزد می کند و مؤید پرداخت خسارتهای پیوسته و جانکاهی است که همگی متوجه آن هستیم و این توجه همکاران محترم جای بسی خرسندی است و امری بدیهی است که باید برای رفع این مشکل با دقت به تمامی جوانب نظر کنیم. به این امید که زحمات هدر نرود و خسارت از پی خسارت مثل تمامی این سالها گریبانمان را نگیرد.

در بخش دیگری از این یادداشت می‌خوانیم: سال‌ها تجربه و تلاش صنفی در شوراهای مرکزی اتحادیه برای تمام کسانی که در این عرصه عمر گذراندن ، به یقین خاطرات و آموزه‌هایی را همواره خواهد داشت که به نسبت توجه و استعداد می توان از آن بهره جست و چراغ راه آینده باشد. بارها این سئوال ذهن تمامی کسانی را که به ارتقاء این حرفه علاقه دارند به خود مشغول داشته که بر خلاف این همه جلسه و تلاش چرا پیشرفتی چشمگیر نداشته ایم؟ و پیوسته قربانی منیت، زیاده خواهی و خود محوری متکبرانه عده‌ایی اندک شده‌ایم و پیامدی جز ناکارآمدی دوران گذشته را تجربه نکردیم که البته خسارت همگان را شامل شد ، مگر آنان که از این آب گل آلود بهره کافی بردند.

این تهیه‌کننده در این نامه آورده: طی دو سال گذشته اقدامات به عمل آمده توسط بخش عظیمی از تهیه‌کنندگان برای فرار از این روش‌های غلط شرایط جدیدی را فراهم ساخت که حاصل آن شورای عالی تهیه کنندگان بود. ویژگی شورای عالی با وجود همه کارشکنی ها و بی مهری ها که به آن شد ، اثبات کرد که می‌توان فضای گفتگو با ادبیات انسانی، احترام به حقوق دیگران و بالابردن تحمل را تجربه کرد و از انجام کار و رساندن منفعت به همکارانمان لذت ببریم و به جای بی اعتمادی، اعتماد را بکار بندیم و فضای فدراتیو حاکم بر جلسه را پاس بداریم و مراقب رفتار و اعمالمان باشیم، این تجربه قابل قبول که انکار آن دور از انصاف است استمرار وحدت را تضمین می کند و به نظر این حقیر از وحدت با ارزش‌تر است.

در پایان این یادداشت آمده: بدون شک مطالعه گفتار و نوشتارهای بعضی از همکاران ما مؤید فاصلۀ بسیار زیاد آن تفکر با وحدت پایدار است زیرا همچنان با ادبیات توهین‌آمیز و تحقیر به نادیده گرفتن سلایق و حقوق دیگران مشغولند و این دقیقاً همان ظلم همیشگی است که به تفرقه تهیه‌کنندگان انجامید. به دلیل عدم تکرار عمر باید قدر تجربه را دانست و از یک سوراخ بیش از چند بار گزیده نشویم! در پایان خاضعانه از تهیه‌کنندگان محترم سینمای ایران استدعا دارم که یکبار برای همیشه به این زیاده خواهی خاتمه داده و تلاش کنند که این تجربۀ ارزشمند بیش از پیش به بار نشیند.