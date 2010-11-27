به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام حسن بابایی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولین هیئتهای مذهبی شهرستان فریدن افزود: دوازدهم آذرماه سال جاری انتخابات سراسری کانون مداحان استان اصفهان برگزار می‌شود که بر اساس پیش‌بینیهای انجام شده، هشت هزار نفر از مداحان این استان در انتخابات این کانون شرکت خواهند کرد .

وی اظهار داشت: پس از برگزاری انتخابات سراسری کانون مداحان استان اصفهان، 24 کانون مداحان در استان اصفهان با عضوگیری جدید به فعالیت خواهند پرداخت .

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان چهار هزار و 800 شورای هیئتهای مذهبی فعال است، تصریح کرد: علاوه بر این تعداد شورای هیئتهای مذهبی، 18 کانون مداحان، 500 کانون فرهنگی و 80 انجمن اسلامی نیز در استان اصفهان فعالیت مخصوص و منحصر به فردی را دنبال می‌کنند .

وی تاکید کرد: بر اساس آمار به دست آمده، سهم شهرستان فریدن از فعالیت این گروه‌های مذهبی و فرهنگی، 143 هیئت مذهبی، 10 کانون فرهنگی، یک کانون مداحان و دو انجمن اسلامی را شامل می‌شود که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند .

بابایی همچنین از سازماندهی و ساماندهی هیئتهای مذهبی در سطح استان اصفهان خبر داد و اضافه کرد: 24 شورای هیئتهای مذهبی و 11 کانون مداحان در سراسر استان اصفهان به منظور سازماندهی و ساماندهی این هیئتها تشکیل شده است .

وی با تاکید بر اینکه سازماندهی و ساماندهی این هیئتها به نسبت سال قبل پیشرفت قابل توجهی داشته است، گفت: تشکیل شورای هیئتهای مذهبی و کانونهای مداحان استان اصفهان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 60 درصدی را نشان می‌دهد .

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان همچنین با بیان اینکه ماموریت تشکلهای دینی، یک اقدام منحصر به فرد در سطح جامعه است، افزود: ماموریت مشخص شده برای تشکلهای دینی، ساماندهی، سازماندهی، هدایت و همچنین پشتیبانی از گروه‌ها و افرادی محسوب می‌شود که در حوزه دین فعالی‌های خاصی دارند .

سومین کنگره شعر عاشورایی در اصفهان برگزار می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری سومین کنگره شعر عاشورایی در استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: هشتم آذرماه سال جاری سومین کنگره شعر عاشورایی با حضور مداحان و شاعران در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم اصفهان برگزار می‌شود .

بابایی به جشنهای ایام امامت و ولایت در استان اصفهان اشاره کرد و اضافه کرد: ستاد بزرگداشت جشنهای ایام امامت و ولایت در استان اصفهان تشکیل و برنامه‌ریزی برای برپایی 110 جشن بزرگ در استان از عید قربان تا 25 ذی‌الحجه به مدت 15 روز در سراسر استان انجام گرفت .