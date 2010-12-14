به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "ظهر ناتمام" به سفارش گروه محافل و مناسبتهای شبکه قرآن و معارف سیما و تهیه و از ساعت 9 تا 23 روزهای تاسوعا و عاشورا پخش می شود.

در این برنامه که اساتید حوزه و دانشگاه دکتر بی آزار شیرازی و حجت الاسلام حائری زاده کارشناسی برنامه را برعهده دارند، ابعاد مختلف قیام حسینی، آثار و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.

بخشهای متنوع مدیحه سرایی، شعرخوانی و ارتباط زنده با مراکز استانی و شهر مقدس کریلا از جمله آیتم های ویژه برنامه "ظهر ناتمام" اعلام شده اند .