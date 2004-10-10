هيات دولت به وزارت دارايي اجازه داد تسهيلات اعتباري چندين طرح را تضمين نمايد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين جلسه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شد نسبت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف 712/749/125 دلار براي تجهيز معادن سنگ آهن سنگان 000/235/170 يورو براي تامين مالي طرح ايتلن خارك و 000/500/159 يورو براي تامين مالي طرح واحد دوم متانول چهارم عسلويه اخذ مي شود، اقدام نمايد.

براساس مصوبه ديگري مقرر شد مبلغ 80 ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت هزينه صدور پروانه ساختمان در وجه شهرداري بم در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گيرد.

همچنين مقرر شد مبلغ چهارميليارد و پانصد ميليون ريال اعتبار براي احداث سه هزار متر مربع محل براي اقامه نماز و برگزاري مراسم در چهارده مسجد مختلف شهرستان بم در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار گيرد.

همچنين در اين جلسه مقرر شد مبلغ 3 ميليارد ريال براي كمك به جشنواره هاي سينماي ملي اختصاص يابد.

در ادامه اين جلسه تعداد از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي مطرح و تصويب شد.