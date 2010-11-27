جابجایی روستای "گاودانه" بهتر از احداث پل/ گاودانه قابل توسعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری در بازدید از روستای گاودانه درجمع مردم این روستا افزود: برای نجات اهالی روستا و خدمات رسانی بیشتر این پیشنهاد را که به نظر منطقی و معقولانه می رسد به اهالی روستای گاودانه ارائه کرده ایم.

نوذری بیان کرد: هر تصمیم، راه حل و راهکاری که مسئولان برای حل مشکلات این روستا اتخاذ کنند با مشورت، همفکری و هم اندیشی با اهالی روستا صورت خواهد گرفت.

گاودانه قابلیت توسعه ندارد

وی اظهار داشت: برخی از مردم احداث پل ارتباطی را تنها مشکل اساسی خود عنوان کرده اند اما به نظر می رسد اگر این مشکل هم در اسرع وقت حل شود، این روستا قابلیت چندانی برای توسعه و خدمات رسانی بیشتر با وجود شرایط حاکم بر خود نخواهد داشت.

استاندارکهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: هم اکنون برآوردی که کارشناسان و متولیان امور برای احداث پل ارتباطی و جاده دسترسی انجام داده اند، حدود 10 میلیارد ریال هزینه دربردارد که اگر مردم روستای گاودانه همین اعتبار را در جایی و یا مکان مناسب دیگری با امکانات رفاهی بهتر هزینه کنند کاری عاقلانه و منطقی را انجام داده اند.

وی بیان داشت: با توجه به آماری که از طریق کمیته امداد حضرت امام (ره) و برخی نهادها اعلام شده جمعیت این روستا چیزی حدود 34 خانوار بیشتر نیست و با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اینکه خدمت رسانی برای روستاییان بالای 50 خانوار صورت بگیرد، امکان خدمات دهی به اهالی این روستا را برای ما محدود کرده است.

نوذری افزود: البته این در حالیست که با وجود این قانون، انواع خدمات شایسته به روستاهای زیر 50 خانوار نیز ارائه شده است.

استاندارکهگیلویه وبویراحمد گفت: لازم است که فرماندار کهگیلویه، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان محلی با بررسی کارشناسی این درخواست و پیشنهاد و در صورت اتفاق نظر خود مردم، کارشناسان و مسئولان محلی کار تجمیع و عزیمت مردم به جایی مناسب تر را آغاز کنند تا این معضل اساسی برای همیشه از روستای گاودانه رخت بربندد.

نوذری به برخی خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات و تنگناهای موجود در این روستا اشاره کرد و افزود: دولت خدمات زیادی به ویژه در یکی دو سال گذشته در این روستا انجام داده است.

مردم گاودانه تحت تاثیر برخی رسانه ها قرار نگیرند

وی خدماتی از قبیل برق رسانی، آب آشامیدنی، راه ، مخابرات، مدرسه ابتدایی و ایجاد ایستگاه تلویزیونی را از مهمترین فعالیتهای دولت در این روستا عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که مردم روستای گاودانه تحت تاثیر برخی رسانه ها و افراد قرار نگیرند و با وجود یک مشکل کل خدمات نظام و دولت را زیر سوال نبرند.

نوذری گفت: مطمئن باشید اینگونه سیاه نمایی ها به هیچ وجه به نفع نظام و مردم نخواهد بود.

وی بیان کرد: چنانچه اهالی روستای گاودانه اقدام به ترک این روستا کنند پل و جاده دسترسی احداث شده برای استفاده گردشگران و مردمی که برای تفریح به این روستا عزیمت می کنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گاودانه محل مناسبی برای زندگی کردن نیست

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه ، بهمئی و چرام در مجلس نیز در این بازدید، با تایید پیشنهاد استاندار خواهان همکاری و همراهی بیشتر مردم روستای گاودانه برای رفع این مشکل اساسی شد.

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری افزود: هم اکنون طرح مطالعاتی برای احداث پل توسط کارشناسان انجام شده و حتی اعتبار لازم نیز برای آن پیش بینی شده ولی به نظر می رسد که این روستا محل مناسبی برای ماندن و زندگی مردم نیست.

وی بیان کرد: شاید یکی از دلایل اصلی مخالفت مردم برای خروج از این روستا زمینهای کشاورزی آنان باشد که در این راستا مردم وکشاورزان می توانند با امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، امور کشاورزی خود را ادامه دهند.

در حالی مسئولان استان جابجایی روستا را مطرح می کنند که هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی دستور رسیدگی فوری به وضعیت ساکنان روستای " گاودانه علیرضا" در استان کهگیلویه و بویراحمد و احداث پل پیاده روی برای عبور آنها از رودخانه مارون را صادر کرد.

اعتبارساخت این پل نیز توسط وزیر تامین شده و مهندسان جهادی برای بررسی و شروع کار پروژه عازم این روستا شده اند.

روستانشینان محروم در استان کهگیلویه و بویراحمد برای خروج از روستا مجبورند از رودخانه ای که بین جاده و محل زندگیشان واقع شده با "گرگر" عبور کنند. گرگر تا به حال انگشت دست اعضای چندین خانواده روستایی را قطع کرده است.